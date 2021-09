As (in)competencias do Goberno galego

non hai que rebuscar moito na hemeroteca para concluír que Feijóo non se caracteriza pola súa defensa da natureza. Defendía a instalación dunha piscifactoría en cabo Touriñán á que felizmente se opuxo o daquela presidente Touriño, aposta pola permanencia de Ence en Lourizán rectificando a postura previa do propio PP galego, apoia a continuidade das térmicas máis aló do que as propias empresas pretenden... Tampouco o interese polo avance do noso autogoberno está na súa axenda; así o amosa o feito de que nos seus 12 anos como presidente Galicia non recibiu nin unha soa competencia.

Sen embargo, o PP galego, con Feijóo á fronte, e seguindo os ditados de Génova de aproveitar calquera cuestión para tentar desgastar ao goberno de España, volveu sorprender este verán disfrazándose de ecoloxista e de defensor da capacidade de Galicia para xestionar os encoros do Miño (un río sometido aos tratados internacionais por facer fronteira entre dous países) e do Sil (que excede a autonomía galega), e frear así o seu baleirado por parte de empresas eléctricas.

Mentres saca este novo coello da chisteira, o curioso é que non defende nin exerce as competencias exclusivas que ten a nosa autonomía en materia de control medioambiental –que non administrativo– sobre eses encoros.

As concesións de ditos encoros datan en moitos casos de épocas predemocráticas e, por tanto, a Confederación Hidrográfica non tiña ata o de agora na súa man a capacidade para evitar un baleirado sobre o que si ten competencia a Xunta na medida en que pode supoñer un risco para a flora e a fauna dos ríos. Así se reflicte na lei de pesca continental, na lei de protección ambiental e na lei de patrimonio natural; normas todas elas que a Xunta preferiu saltar para facer un exercicio de mala política co baleirado dos encoros.

O espectáculo ofrecido polo goberno galego, cambiando o criterio segundo se ía coñecendo a realidade foi escandaloso. Feijóo chegou a asegurar que non tivera coñecemento previo do baleirado dos encoros, algo que se demostrou falso cando se fixeron públicos os correos electrónicos da empresa concesionaria e da propia confederación hidrográfica informando ao goberno galego nos meses de xuño e xullo. Máis tarde asegurou que a Xunta non tiña competencias en materia de control ambiental, cuestión esta desmentida polo articulado das citadas leis autonómicas. A última reviravolta foi acusar ao goberno de España de actuar en conivencia coas empresas concesionarias, unha afirmación rechamante por parte dun partido que non dubidou en poñerse de parte das grandes eléctricas ante as medidas anunciadas por Pedro Sánchez para baixar o recibo da luz.

O que faltan neste caso son moitas explicacións. Por que o goberno galego non inspeccionou a situación dos encoros ata agosto se tivo coñecemento do seu baleirado en xuño? Que medidas tomou o goberno galego, aparte dos irrisorios expedientes, para evitar o dano no medio natural dos encoros que tiveron un baleirado excesivo?

A situación de absoluto abandono dos nosos encoros sería unha novidade se non fose pola inacción acumulada en cuestións como a xestión das poboacións de xabaril e de lobo ou a contaminación do río Tambre a causa dos xurros esta mesma semana ante os ollos dun goberno galego que mira cara outro lado.