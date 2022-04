As matriculacións de automóbiles en Galicia afúndense un 36% en marzo, seis puntos máis que a media nacional

VIGO. EP. As matriculacións de turismos e todoterreos en Galicia afundíronse un 36,1% no mes de marzo, en comparación co mesmo período de 2021, até situarse nos 1.525 vehículos, segundo datos das asociacións de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) e de vendedores (Ganvam). Así, as vendas de coches na Comunidade baixaron seis puntos porcentuais máis que a media nacional, xa que no total de España as matriculacións de turismos e todoterreos víronse afectadas en marzo pola incerteza de mercado xerada polo conflito en Ucraína, de forma que alcanzaron un volume de 59.920 unidades, o que supón unha diminución do 30,2% na comparativa interanual. No que vai de ano, en Galicia entregáronse 4.974 automóbiles, un 10,44% menos que entre xaneiro e marzo do exercicio precedente. Por provincias, na Coruña vendéronse 637 vehículos, un 40% menos, polo que no que vai de ano acumula un descenso do 3,1%, até 2.275 unidades. En Lugo, a baixada en marzo foi do 47,7%, até 186 unidades, así como 594 automóbiles até o mes pasado, un 23,8% menos. En Ourense, as vendas de turismos caeron un 41%, con 172 unidades, e baixan até marzo un 22,5%, con 552 unidades. Pontevedra foi a provincia galega que rexistrou un mellor comportamento, cunha caída do 21,6%, até 530 unidades. Con todo, no que vai de exercicio baixa un 9,4%, até 1.553 unidades.

DATOS NACIONAIS. A nivel nacional, as matriculacións de turismos e todoterreos en España alcanzaron un volume de 59.920 unidades, un 30,2% menos, polo que o primeiro trimestre pechou tamén cunha caída, aínda que máis moderada (-11,6%), e un volume de 164.399 unidades, fronte ás 186.055 unidades dun ano antes. Por canles, as vendas de automóbiles na canle particular baixaron un 21,9% mensual, con 26.509 unidades, pero subiron un 2,4% no trimestre, até 77.974 unidades, respecto das 76.142 unidades do exercicio previo.

A CANLE DE EMPRESAS, O MAIOR DO MERCADO. En marzo, a canle de empresas superou ao particular como o de maior volume do mercado, con 26.696 unidades, o que representa unha diminución do 16,3%, mentres que desde xaneiro as compras corporativas baixaron un 2,8%, até 74.284 unidades. Pola súa banda, as firmas de aluguer de vehículos adquiriron 6.715 unidades no terceiro mes do ano actual, un 66,4% de retroceso interanual. No trimestre, a caída foi do 63,8%, até 12.141 unidades.