As sete grandes cidades concentraronn o 44% do PIB da comunidade

Santiago. As sete grandes cidades da comunidade concentran o 44,7% do Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia en 2020, segundo a información que pubicada onte polo Instituto Galego de Estatística (IGE).

Tal e como reflicten os datos, Vigo é o concello con maior nivel de actividade produtiva, cun PIB de 7.759 millóns de euros, seguido da Coruña, que xerou 6.786 millóns de euros. Entre ambos achegan o 24,8%.

O terceiro en xeración de valor engadido é Santiago de Compostela, que en 2020 xerou 3.593 millóns de euros. Despois sitúase Ourense con 2.300 millóns e a continuación Lugo, Pontevedra, Arteixo e Ferrol.O Porriño e Oleiros completan a táboa do dez primeiros concellos por volume de actividade económica. Pola súa banda, Muras é o concello con maior PIB por habitante en 2020 (88.338).

POR COMARCAS. A comarca da Coruña é a principal de Galicia en termos de actividade económica. En 2020 xerou un PIB de 11.306 millóns de euros, o que representa o 19,3% do total de Galicia. Con respecto ao 2018, a actividade reduciuse un 9,4%. A de Vigo tivo un PIB de 10.709 millóns, que representa un 18,2% do total galego e entre 2018 e 2020 caeu un 0,1%.

As seguintes comarcas en orde de magnitude son as de Santiago, Ourense, Ferrol, Lugo e Pontevedra. Este sete comarcas achegan o 65,3% do PIB galego e en todas o nivel de actividade reduciuse con respecto a 2018.

Fóra das comarcas cuxa cabeceira é un do sete grandes concellos galegos, destacan O Salnés, Ou Morrazo e Barbanza. A suma deste tres representa o 7,5% do PIB de Galicia.

O Sar presenta, pola súa banda, un Produto Interior Bruto por habitante de 28.291 euros, case o dobre da media de Galicia. A comarca dá A Coruña rexistra a segunda cifra de PIB por habitante con máis de 28.024 euros.

A de Santiago e Terra de Trives sitúanse en terceiro e cuarto lugar respectivamente, mentres a comarca de Vigo é a quinta cun PIB por habitante de 25.772 euros.

A Paradanta, Terra de Celanova, Muros e O Condado están entre as comarcas con menor actividade produtiva por habitante. En todas elas o PIB por habitante é inferior ao 60% da media de Galicia.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS. Finalmente, atendendo a separación provincial do territorio, hai claras diferenzas no peso que ten cada unha das catro galegas no Produto Interior Bruto da comunidade. Tal e como reflicten os datos publicados onte polo IGE, A Coruña é a provincia máis achega ao PIB galego, un 44,2%, con 58.705.921 de euros. O PIB por habitante ascende ao 23.113, estando así porriba da media da comunidade.

Pontevedra é a segunda provincia que máis achega ao PIB, un 33,8% con 19.814.512 de euros, e un PIB por habitante de 21.016. Con moita diferenza, síguena a provincia de Lugo e, por último, a de Ourense.

Lugo ten un peso sobre o PIB galego do 12%, cunha aportación de 7.035.695 de euros. A provincia oursensá, pola súa banda, achega un 10,1% do Produto Interior Bruto da comunidade galega, con 5.902.896 euros. O PIB por habitante é, respectivamente, 21.506 e 19.312.