Asfixia económica sin medidas del Gobierno ante la crisis que el paro del transporte empeora

Santiago. Finsa mantiene sus fábricas paradas ante la imposibilidad de sacar producto al mercado, a lo que se suman los primeros problemas en cuanto a abastecimiento de materia prima. En declaraciones a Europa Press, la empresa reconoce que no sabe cuando podrán retomar la actividad, lo que esperan que ocurra “cuanto antes”. Finsa tiene 3.200 trabajadores en España, 2.340 en Galicia.

La conservera Calvo parará también desde este lunes su planta de Carballo, lo que afectará a 650 empleados. Coren mantiene sus tres líneas, de la alimentación animal a la producción cárnica y su distribución en stand by por la huelga. También Hijos de Rivera reconocía que no pude mover sus mercancías ni proveerse de materia primas para trabajar. La ourensana Aceites Abril, si bien no detuvo su producción, sí reconoce que la huelga de transportes les está afectando a dos niveles: la falta de materias primas y la imposibilidad para sus 150 operarios de realizar una actividad productiva “normal”. No pueden tampoco distribuir como habitualmente el producto final a clientes y cumplir con los compromisos, por lo que reclamaban corredores seguros para mover productos.

De lejos viene ya que la planta del grupo Stellantis en Vigo prolongue una vez más la suspensión de actividad de sus líneas de montaje debido a los problemas de aprovisionamiento de componentes.

Mientras, la junta directiva de la Cámara Oficial Mineira de Galicia denunció los parones en sus centros productivos por la huelga del transporte, cuyas reivindicaciones entienden y van hacia el Gobierno, pero sufren “las industrias y sus trabajadores”.

Un mensaje similar envió la suma de los Clústeres da Madeira, Biomasa, Granito, TIC, Pizarra, Deporte e Benestar, Cointega por el textil, Fearmaga, Monte Industria, los madereros lucenses, los Ingenieros Técnicos Forestales de Galicia o la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, que piden además medidas entre las que destaca una muy original a la Xunta: un bono por kilómetro y transportista, a través del cual eliminen la parte autonómica de los impuestos que lleva cada litro de carburante, junto a la parte estatal recibida.