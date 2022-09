Ata 130 prazas para médicos de familia e outros especialistas

O presidente do goberno galego, Alfonso Rueda, anunciou no día de onte que o Consello da Xunta acordou na súa sesión a remisión ó Parlamento para a súa aprobación da normativa que estenderá a provisión por concurso de méritos ás prazas de difícil cobertura en atención primaria, hospitais comarcais e saúde mental. “Na Xunta seguimos a afcer todo o que está na nosa man e nas nosas competencias para solucionar o problema de déficit de profesionais sanitarios que é un problema que non só afecta a Galicia”, indicou o presidente, remarcando que esta medida permitará “convocar procesos específicos para cubrir vacantes de difícil cobertura, sen exames de acceso, durante un período de tres anos”.

O presidente lembrou a boa acollida que tivo este ano a convocatoria de 106 prazas para atención primaria polo sistema de concurso. “A intención da Xunta é facer novas convocatorias de prazas de difícil cobertura por concurso de méritos e amplialo a novas especialidades”, asegurou Rueda, quen explicou que, grazas á nova normativa, o vindeiro ano convocaránse “en torno a 130 prazas” para cubrir vacantes de médicos de familia e pediatras en Atención Primaria, dalgunhas especialidades de difícil cobertura en hospitais comarcais e de facultativos e enfermeiros das áreas de saúde mental.

A necesidade de dotarse de máis recursos humanos e cubrir prazas vacantes en zonas de difícil cobertura da comunidade galega motivou que a Xunta de impulse esta medida, coa cal pretende paliar en parte o déficit de médicos e profesionais sanitarios, unha situación que afecta todas as comunidades autónomas nestes intres.

Así, co obxectivo de continuar abordando as dificultades excepcionais derivadas da situación de escaseza de profesionais e a difícil cobertura de certos postos, a lei, no caso de ser aprobada polo Parlamento, permitirá ó Servizo Galego de Saúde convocar procesos selectivos específicos polo sistema de concurso durante un prazo de tres anos desde a entrada en vigor de dita lei, para impulsar a incorporación urxente, estable e permanente de persoal aos postos de difícil cobertura en tres colectivos concretos.

En definitiva, a convocatoria do ano que vén ampliarase máis alá da atención primaria , á que se dirixiu a convocatoria do pasado curso, estendéndoa tamén ás especialidades máis difíciles de cubrir nos hospitais comarcais e á área de saúde mental, garantindo que os profesionais que desexen optar a ditas prazas poidan facelo de xeito áxil, ao se substituír o sistema de oposición polo de concurso de méritos.