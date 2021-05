Atención Primaria: Feijóo “no entiende” la polémica sobre la presencialidad

Santiago. La polémica generada generado en torno al plus de presencialidad en Atención Primaria no tiene mucha explicación a juicio del presidente de la Xunta, quien “no la entiende”, incidiendo en que, desde el punto de vista económico, no supone “cantidades inmensas” sino que tiene “un valor de 10 euros al mes”.

“El cumplimiento de la presencialidad tiene un valor de diez euros al mes. No creo que ningún facultativo en Galicia tenga una merma de sus retribuciones o que tenga un incremento en base al cumplimiento de ese parámetro”, indicó el titular de la Xunta, insistiendo en que “no entiende” determinados “cosas” que ha leído o escuchado cuando lo que se busca es caminar hacia un incremento de la presencialidad demandado.

Sus palabras tuvieron lugar el mismo día en que el Consello Galego de Colexios Médicos reprochó a Sanidade haya incluido este año como objetivos el incentivar la reducción de demora en las consultas de Atención Primaria y el porcentaje de consultas presenciales atendidas en un periodo temporal, al tiempo que han subrayado que los profesionales “no establecen la cuantía diaria en sus agendas de citas”.

A través de un comunicado, las entidades colegiales gallegas, que no aluden a la perspectiva económica, explicaron que se “ven en la necesidad de realizar varias aclaraciones y diferentes consideraciones” tras la “polémica generada” por el establecimiento de la Consellería de Sanidade de unos indicadores dentro del complemento de productividad variable 2021, ligado a la consecución de objetivos a los médicos de familia y pediatras del nivel de la Atención Primaria.

Preguntado al respecto, tras reflexionar acerca del “valor” de las cuantías, el mandatario gallego se mostró “absolutamente convencido” de que se podrán “limar las diferencias”.

“SI NO SE PUEDE, NO LO VAMOS A EXIGIR”. De hecho, esgrimió que, por lo que a él le consta, hasta ahora nunca hubo “ningún problema” para cumplir con los porcentajes fijados para la presencialidad. “Este año era del 40 por ciento y todos cumplieron con carácter general”, dijo, para añadir que ahora se pretende avanzar hasta el 60 por ciento, pero dejando la puerta abierta a no “exigirlo” si se comprueba que no es factible.

“Lo iremos viendo. Si se puede, se concretará; y si no se puede evidentemente no lo vamos a exigir”, indicó, para añadir, en la línea de lo que ya había planteado en la pasada jornada, que las exigencias dependerán de las infraestructuras de cada centro de salud y del grado de inmunización de cada cupo médico. e.p.