Aumenta a un 8,4% a porcentaxe de camas ocupadas por Covid en Galicia e baixa a incidencia acumulada a 14 días

A porcentaxe de camas ocupadas por pacientes Covid aumenta ao 8,44 por cento en Galicia, mentres que a media nacional ascende ao 5,89%. Con todo o de camas UCI mantense no 1,61% na Comunidade galega, mentres que a media nacional baixa lixeiramente ao 3,96%. Así se reflicte no informe actualizado este martes, 10 de maio, polo Ministerio de Sanidad, recollido por Europa Press, cos rexistros notificados até o día 8 polas comunidades autónomas á Rede Nacional de Vixilancia Epidemiolóxica cos datos asistenciais dos hospitais e de probas diagnósticas. Segundo o informe actualizado este martes, en Galicia hai 12 pacientes Covid ingresados en UCI de 712 hospitalizados, de entre os 356 críticos no conxunto de España dun total de 7.291 hospitalizados como consecuencia deste coronavirus.

A taxa de ocupación hospitalaria por 100.000 habitantes en Galicia ascende a 26,41 --fronte á media nacional de 15,39--, que no caso concreto de UCI mantense no 0,45. A media estatal baixa lixeiramente a 0,75. E a taxa de novos ingresos por 100.000 habitantes na Comunidade galega en sete días baixa lixeiramente increméntase a 20,44 --o cociente estatal sobe a 14,17--. No caso concreto de UCI segue en 0,56 en Galicia fronte á media estatal de 0,71, que tamén ascende.

INCIDENCIA ACUMULADA. Pola súa banda, a incidencia acumulada en maiores de 60 anos --que é a poboación vulnerable á que maioritariamente se fai seguimento co novo protocolo de vixilancia e control da Covid-19-- baixa en Galicia a 14 días a 1.319,27 casos por 100.000 habitantes, fronte á media estatal, que sobe a 843,24. Por tramos de idade, no de 60 a 69 anos descende a 1.145,15, mentres que no de 70 a 79 anos aumenta a 1.279,16; e en maiores de 80 anos redúcese a 1.628,41. A estratexia de vixilancia e control fronte á Covid-19 após a fase aguda da pandemia, vixente desde o 28 de marzo de 2022, indica a necesidade de realizar unha PDIA en situacións específicas que inclúen fundamentalmente persoas con criterios de vulnerabilidade ou relacionadas con ámbitos vulnerables e as que precisan ingreso hospitalario, explica Sanidade. Así, o Ministerio puntualiza que os casos notificados representan a estes grupos e non ao total de infeccións por SARS-CoV-2, co que a evolución dos indicadores de seguimento da pandemia débese adaptar a esta circunstancia.

FALECIDOS. O informe actualizado este martes recolle, en canto ás vítimas mortais da pandemia, no últimos sete días --até o 8 de maio-- 34 persoas falecidas pola Covid-19 en Galicia, dos 222 óbitos rexistrados en España nese mesmo período. A taxa de mortalidade global da pandemia por 100.000 habitantes en Galicia aumenta a 125,03, fronte á media nacional de 221,54. E a taxa semanal de mortalidade por millón de habitantes descende a 30,62, por encima do cociente estatal de 27,28.

Pola súa banda, a letalidade global da pandemia en persoas de 60 anos ou máis continúa no 2,4 por cento, por baixo da media estatal que se mantén no 4,4%, segundo os datos do Ministerio de Sanidad. O informe actualizado reflicte en relación ás probas diagnósticas realizadas en persoas de 60 anos ou máis, que entre o 30 de abril e o 6 de maio efectuáronse en Galicia 18.099 --de 191.108 en España--, que implican 2.052,39 por 100.000 habitantes --1.551,45 no conxunto do país--, cunha taxa de positividade do 39,92% --fronte á media nacional de 31,33%--. EUROPA PRESS