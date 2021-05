Aumento salarial de entre un 5 y un 6 % en dos años para 13.500 sanitarios

El presidente anunció que la Xunta publicará hoy en el DOG el paquete de medidas aprobado ayer que incluye el cierre de bares a las 23.00 horas y de restaurantes a las 01.00 horas a partir de mañana y que los gallegos no tengan toque de queda. Lo que sí se va a aplicar es la prohibición de reuniones de no convivientes tanto en el interior como en el exterior de los domicilios desde las 01.00 horas hasta las 06.00 horas, que confía en que el TSXG no tumbe. Feijóo volvió a aludir al "limbo legal" que provocará la caída del estado de alarma, que añadirá "más incertidumbre". También habló de "inseguridad e impotencia". "Es muy difícil actuar con menos diálogo y con más irresponsabilidad que el Gobierno central", indicó.