Aún a por el 4G cuando ya se está diseñando el 6G

“Ha habido una evolución en el nivel de conexión a Internet de Galicia, pero ha sido forzada, porque no nos ha quedado más remedio que avanzar, no por iniciativa propia, sino por obligación”, asegura José Manuel Martínez Pérez, decano del Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións de Galicia (Coettga). Asegura que, a día de hoy, todavía el 55 % de la zona sur de Ourense no dispone de conexión a la red de alta velocidad. Mientras que “hay sitios como Cuenca, que puede parecerse a Ourense o Galicia en general territorialmente, que ya tienen una red 5G bastante interesante, mientras en Galicia hay sitios en los que preocupantemente no hay ni 3G”.

Pero, para saber cuál es el nivel de conexión aceptable, hay que saber qué se entiende por alta velocidad. “La definición de alta velocidad se hizo hace más de 35 años, en los ochenta, y dice que se considera alta velocidad a toda la conexión que supera un megabyte por segundo...”, explica Martínez. Evidentemente, hoy por hoy un megabyte no llega para nada, “es una muy baja velocidad”. Así que, el primer reto pasaría por “redefinir qué es la alta velocidad a día de hoy, porque, evidentemente, los contenidos que se descargan o se ven pesan mucho más que antaño”.

Y la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de tener una buena conexión a Internet para poder teletrabajar, realizar compras por Internet e incluso trámites administrativos. “Las telecomunicaciones son un bien necesario, un servicio esencial, como dijo el presidente Sánchez, así que deberíamos potenciarlas y cuidarlas, porque si no fuese por nuestros compañeros de telecomunicación durante la pandemia no habríamos resistido”, evidencia.

Sin embargo, parece que las redes siguen abandonadas. “No es que en Galicia estemos a la cola del mundo, pero para nada estamos en la vanguardia, y se necesita de un esfuerzo a nivel político e institucional para renovarse, implementar y avanzar más rápido, porque la tecnología no frena, no va a esperar a nadie”, alerta el decano del Coettga.

Entonces, ¿qué deberían hacer los Gobiernos para implementar líneas en Galicia? El experto explica que “actualmente hay una línea de despliegue del 4G, pero a día de hoy ya deberíamos estar pensando en la implementación del 6G que, aunque aún no ha salido, no tardará, y, de seguir así, cuando acabemos aquí el despliegue de la red 4G, ya estaremos por el 8G o el 9G, porque la tecnología avanza muy rápido”.

Y, debido a la orografía de la comunidad gallega, tan difícil, Martínez considera que la opción correcta sería “buscar una combinación de alta velocidad con cable y sin cable”, es decir, “combinando la fibra que llega hasta los puntos a los que económicamente es viable llegar, con la cobertura radio, 5G, en las zonas donde no es posible llevar el cable a la puerta de casa”. Y es que el 5G permite llevar conexiones similares sin tener que gastar tanto en fibra. Por ello, propone que se haga un estudio de despliegue combinado, dejando los puntos habilitados para antenas ya para el 6G, porque “el poste en sí es lo que cuesta, cambiar la antena es lo de menos”.