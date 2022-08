Avances nos contactos para definir o uso de Tambo logo da súa apertura ao público

Poio. A secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcárce, visitou onte o illote da ría de Pontevedra xunto ao rexedor de Poio, Luciano Sobral, antes de participar en Marín (Pontevedra) nunha reunión da comisión de seguimento consituida para avanzar na apertura á cidadanía de Tambo, cuxa titularidade pertence ao Ministerio de Defensa.

Tambo recibiu xa as primeiras visitas aínda que aínda está pendente de concretar os usos que se lle outorgarán á illa. Defensa e o goberno local mostraron a súa satisfacción polos pasos dados antes e despois do 1 de marzo deste ano, data na que se asinou o acordo de cesión ao concello do enclave pontevedrés. Desde entón, o concello organiza visitas guiadas en grupos organizados de 50 persoas en 4 quendas por día.

“O compromiso é que podamos entre todos que a illa de Tambo sexa un referente para a ría e para o noso concello”, declarou Sobral, que recoñeceu que “aínda queda moito traballo por diante” en cuestións como a restauración dos elementos da illa. Coa meta de lograr que Tambo sexa “un referente de conservación” que sexa accesible para a cidadanía, ambas as administracións se comprometeron a avanzar nos pasos dados até o momento. Deste xeito, as administracións márcanse como meta definir o plan director da illa coa conservación, o “equilibrio” ambiental e o aproveitamento e promoción na cidadanía como asuntos centrais.

Uns usos que, segundo Valcárce, son “perfectamente compatibles” coas actividades que aínda organizará a Escola Naval de Marín na illa como, por exemplo, a formación mariñeira que recibirán os novos alumnos durante tres días.

Pola súa banda, o alcalde apuntou a importancia de contar cun documento de xestión do enclave de cara á captación de fondos, a xestión de masas forestais ou o proceso de recuperación ambiental. Ademais, mostrou a súa satisfacción pola organización das primeiras visitas, á vez que expresou o seu desexo de que se concrete a transferencia da titularidade da illa a mans do concello. e.p.