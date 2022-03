Avanzan as obras do acceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol

infraestructuras. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitou onte as obras do acceso ferroviario ao porto exterior impulsadas pola Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, onde salientou que os traballos -que contan cun orzamento de preto de 100 millóns de euros- se atopan xa no ecuador. Neste sentido, lembrou que está previsto que as actuacións rematen no segundo semestre de 2023, polo que urxiu ao Goberno central a adoptar medidas para evitar que a folga do transporte e a guerra en Ucraína provoquen retrasos nos prazos.

Quintana comprobou a evolución das obras xunto ao presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, co que salientou que esta é unha obra chave para que o porto ferrolán poida atraer novos tráficos, aumentar a súa actividade e ser competitivo nun contexto cada vez máis global. ecg