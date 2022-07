Ayudas de hasta 122.400 € a dueños de viviendas afectadas por incendios

En línea con la urgencia que requieren las actuaciones, el Gobierno gallego aprobó este jueves un decreto que habilita a diversas consellerías a ponerse a trabajar en las convocatorias con el fin de prestar ayuda “lo más rápidamente posible” a los ciudadanos que sufrieron la ola de incendios, con el foco en aquellos vieron destruidas o muy dañadas sus viviendas.

La Administración autonómica aportará ayudas de hasta 122.400 euros a dueños de casas afectadas. Esta cuantía será el tope en el caso de que se trate de primeras residencias. Tanto en el caso de primeras como de segundas residencias, la Xunta de Galicia está dispuesta a cubrir “el 100%” de la reparación, pero cuando no se trate de la vivienda habitual el límite será más bajo: 61.200 euros.

“Aprobamos el decreto ‘paraguas’ que permite iniciar todo el proceso administrativo para convocar ayudas directas a los afectados por los fuegos”, explicó Alfonso Rueda, quien aseguró que el objetivo es que “la mayoría” de las convocatorias sean aprobadas en la próxima reunión semanal del Ejecutivo.

En su comparecencia tras el Consello, el mandatario explicado que la Axencia Galega de Emerxencias evaluó la situación de las zonas donde hubo incendios en los últimos días y decretó que se trata de zonas “afectadas por fuegos de naturaleza catastrófica”.

Dado que hay municipios, como los de Valdeorras, que ya dieron pasos para solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la antigua zona catastrófica, el presidente manifestó su deseo de que todas las administraciones “se impliquen” como lo hará –ha dicho– la autonómica.

“Ponemos la valoración hecha por la Xunta y toda la tramitación que estamos haciendo a disposición de otras administraciones como el Gobierno central, entidades locales o las diputaciones para que puedan decidir consignar también sus propias ayudas”, remarcó.

SERÁN COMPATIBLES. En cuanto a las que apruebe la Administración autonómica, indicó Rueda que tendrán carácter subsidiario y, en consecuencia, serán “compatibles” con cualquier otro sistema de cobertura de daños, público o privado, del que puedan ser beneficiarios los afectados. Las ayudas se otorgarán de forma directa a causa del interés público, social y humanitario derivado de las “excepcionales circunstancias” que concurren y se concederán en los términos y en las condiciones que se establezcan en sus correspondientes bases reguladoras.

Por la naturaleza de estas aportaciones, los anticipos o pagos a la cuenta que prevean las convocatorias o resoluciones de concesión directa que se dicten, y que podrían alcanzar hasta el 100%, quedarán exentos del deber de constituir garantías.

Las ayudas contemplan los daños personales sufridos, en su caso, así como los causados en viviendas y menaje domésticos, y también en instalaciones complementarias, dentro de las que se incluyen pozos, hórreos, cobertizos, invernaderos para autoconsumo, así como instalaciones eléctricas y de iluminación, y de telecomunicaciones.

Asimismo, también se entenderá como construcción o instalación complementaria el cierre preexistente de la finca en la que esté la vivienda.

En concreto, en caso de vivienda habitual, se podrá cubrir el 100% del coste de la reposición o reparación, tanto del edificio principal como de las instalaciones complementarias, con un máximo de 122.400 euros. Si era una vivienda no permanente ni habitual, se concederá con un máximo de 61.200 euros.

Mientras, para cubrir los daños sufridos por el menaje doméstico de primera necesidad, en las primeras viviendas se financiará hasta el 100% de los gastos: si están ruinosas, con un máximo de 15.000 euros; si no lo están, con un máximo de 7.000 euros. En las viviendas que no sean permanentes ni habituales se cubrirá el 50% de los estragos en el menaje: si están ruinosas, con un máximo de 5.000 euros; si no lo están, con un máximo de 3.000 euros.

Unos 85 inmuebles dañados. El dato de las viviendas afectadas aún no está cerrado, pero la Xunta sitúa en el entorno de los 85 los inmuebles afectados, pendiente de determinar la tipología de las construcciones y en qué estado estaban.