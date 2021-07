Ayuso también arropará a Feijóo en su reelección

La reelección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PPdeG será un evento de alto calado político. Cada vez se confirma la presencia de más pesos pesados del Partido Popular en el Congreso gallego que se celebrará este fin de semana, aunque los focos buscarán, especialmente, la imagen de Feijóo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que confirmó ayer que también estará en un cónclave con el que se quiere hacer ver que Galicia es un “territorio simbólico” para el PP.

Feijóo y Ayuso son los dos referentes políticos autonómicos que, hasta el momento, han marcado las dos hojas de ruta del PP. El modelo gallego y el madrileño se encuentrarán así en la coronación, una vez más, de Núñez Feijóo como líder del PPdeG.

“Cómpre lembrar que Galicia non só é o berce dese Partido Popular que fundou Manuel Fraga hai 45 anos, senón que tamén é unha terra que ostenta dous importantes fitos na política española. En primeiro lugar, é o exemplo de que é compatible ser unha nacionalidade histórica con ter un profundo respecto pola unidade de España e pola Constitución de 1978; e, en segundo lugar, cando todo o país padecía os efectos da inestabilidade política do multipartidismo e das opción políticas máis extremas, os galegos apostaron por un goberno estable, pola unificación do centro-dereita en torno ás siglas do PP e por deixar fóra do Parlamento a Ciudadanos, VOX e Podemos”, destacaron ayer los populares gallegos.

También Moreno, Mañueco y López Miras. El congreso va cogiendo cada vez más empaque. El lunes se hacía oficial la presencia del presidente del partido, Casado, y de su secretario de Organización, García Egea. Junto a Ayuso confirmaron asistencia ayer los otros presidentes autonómicos del partido con responsabilidades de Gobierno: Moreno (Andalucía); Fernández Mañueco (Castilla y León); y López Miras (Murcia).

Tampoco faltarán a la cita, los presidentes del PP en Extemadura, José Antonio Monago; Asturias, María Teresa Mallada de Castro; y Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. También la secretaria general del Partido Popular vasco, Laura Garrido, participarán en un evento que se celebra un año después de la cuarta victoria electoral consecutiva y por mayoría absoluta de Feijóo.

El de Os Peares volverá a ser elegido este fin de semana como presidente del partido (cargo que ostenta desde 2006) en un congreso con el que el partido prevé empezar una operación renove con vistas al futuro.