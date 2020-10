Exporpymes acelera desde A Coruña la exportación gallega

Pistoletazo de salida, aunque sea de forma virtual, a la séptima edición de Exporpymes, cita para afianzar la capacidad exportadora de las empresas gallegas que propiciará que 80 firmas autóctonas contacten en 300 reuniones con 50 importadores de 30 países y cuatro continentes. Por la organización, el presidente de la Cámara de A Coruña, Antonio Couceiro, y su secretario, Gonzalo Ortiz, se unieron en los discursos inaugurales a representantes como Rosa Quintana, conselleira do Mar; Fernando Guldrís, director del Igape; Valentín González Formoso, presidente de la Deputación coruñesa; y la alcaldesa de la urbe herculina, Inés Rey.

En esta nueva edición, que finaliza en la jornada del miércoles, llegan agentes interesados en los sectores de alimentación, bebidas, maquinaria y materiales de construcción. Entre los profesionales foráneos participan por primera vez importadores de Mauritania, Mozambique, Ghana o Rusia, además de los ya habituales como Estados Unidos, Reino Unido, El Salvador, Nicaragua, México, Panamá, Guatemala, Perú, Puerto Rico, Israel, Turquía, Uzbekistán, Irlanda, Dinamarca, Italia, Portugal, Francia, Holanda, Noruega, Hungría, Etiopía, Togo, Costa de Marfil, Senegal, Túnez, Marruecos, Egipto y Hong Kong.

Inauguración institucional

Para el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, “Exporpymes es un evento ya consolidado y que hemos diseñado, con un esfuerzo extra esta vez, para poder desarrollarlo en formato virtual y poder continuar potenciando la presencia de productos gallegos en el exterior la Cámara tiene entre sus prioridades potenciar la presencia de empresarios gallegos en los mercados más competitivos del mundo”.

Sostuvo el titular cameral que es “una satisfacción haber trabajado con empresas que han iniciado sus primeras experiencias internacionales de la mano de nuestros profesionales de comercio exterior, que han entendido las ventajas de contribuir a la proyección de Galicia en el mundo y empresas que apoyan a otras que se inician para que puedan crecer como ellas lo hicieron”. En este sentido, sostiene que “foros como Exporpymes permiten transmitir una imagen sólida del empresariado gallego y, por tanto, de Galicia”.

Además de las empresas exportadoras y los importadores, participan en esta edición representantes de ocho Cámaras de Comercio Españolas en el exterior y muchos profesionales gallegos del ámbito del comercio internacional. “Contamos también con un espacio de ponencias sobre comercio exterior que las empresas podrán visualizar en el transcurso de las dos jornadas”, apuntó Couceiro, que hizo una mención especial “a la necesaria colaboración entre instituciones para favorecer e impulsar la internacionalización de nuestras empresas”. Exporpymes fue posible gracias al apoyo de la Cámara de España –a través de los fondos europeos Feder–, de la Deputación Provincial, del Ayuntamiento de A Coruña y de la Xunta de Galicia.

“Contamos también con la colaboración de Abanca, Afigal, Atlas Forwarding, Igape, Banco de Sabadell y Banco de Santander para prestar apoyo y asesoramiento en el cierre de negociaciones bilaterales”, concluyó el presidente.

Para Gonzalo Ortiz, director general de la Cámara, “no perdemos la esperanza de retomar la presencialidad de Exporpymes el próximo año y, mientras tanto, hacemos este ensayo virtual, una unión entre exposición y misión comercial inversa”.

Recordó que los exportadores que participaron en las últimas ediciones siempre estuvieron entre los 90 y los 100 primeros exportadores gallegos. “En cuanto a nuestras previsiones, esperamos que se produzcan más de 300 reuniones B2B entre importadores y exportadores que permitan establecer preacuerdos que posibiliten la gestión de visitas individuales posteriores, facilitando así el conocimiento de los procesos de fabricación, de la mercancía y de las personas”, aseveró Ortiz.

Se cuenta con la colaboración de la Red de Cámaras Españolas de Comercio en el exterior, concretamente con la Cámara Española en Miami (EE.UU), en Italia, en Marruecos, en México, en Perú, en Portugal o en UK y, al mismo tiempo, los participantes tendrán la oportunidad de contactar con despachos profesionales de consultoras que identifican a distribuidores y a empresarios importadores. “Con el hándicap de la no presencialidad y de no poder testar físicamente determinados productos, vamos a poner todo nuestro empeño en que se produzcan buenas bases para propiciar negocios que fructifiquen y que, en un futuro no muy lejano puedan, además, generar una segunda fase de conocimiento mutuo”, manifestó el director general.

Xunta, deputación y concello

Para Rosa Quintana, conselleira do Mar, “estas jornadas son fundamentales para las empresas de la cadena mar-industria que, en la última década, incrementó sus exportaciones en más de 2.200 millones de euros”. Apuntó que “el precio medio de nuestros productos ha subido un 40%, lo que acredita la pujanza de un sector que trabaja apoyado en las nuevas tecnologías para colocar nuestros productos en mercados internacionales, incrementando nuestra presencia en más de 120 países”.

Por su parte, para Fernando Guldrís, director xeral del Instituto Galego de Promoción Económica, “se trata de una edición que está perfectamente alineada con los objetivos que, en materia de internacionalización tienen la Xunta y el Igape, ya que busca la apertura de nuevos mercados, la diversificación de la base exportadora y una mayor amplitud de productos y servicios que se pueden poner a disposición de otros mercados y de otras latitudes”.

En los últimos veinte años, apuntó, las exportaciones en Galicia se incrementaron de forma acumulativa en casi un 6,9 %, lo que implica mejorar la media nacional en casi un 1,8 %. “Además, las exportaciones gallegas alanzaron los 22.200 millones de euros y en 2018 tuvimos un récord de empresas gallegas exportadoras con casi 7.500, de las cuales 2.500 fueron exportadoras habituales”.

Para Valentín González Formoso, presidente de la Deputación Provincial de A Coruña, “este es un año difícil para las empresas y para el sector exportador, pero hay que destacar que A Coruña es la cuarta provincia exportadora de España y que en la crisis económica anterior quedó patente que la exportación es un modelo que garantiza la viabilidad al tejido empresarial de nuestra provincia”.

“Los cuatro sectores representados en esta edición de Exporpymes son pilares básicos de la economía de la provincia”, indicó González Formoso, quien apuntó que “la Deputación está muy orgullosa del sector empresarial y este tipo de eventos son muy importantes para ayudar a consolidar el carácter exportador de la provincia”.

En su discurso, la alcaldesa herculina, Inés Rey, destacó que “A Coruña cerró el año pasado siendo líder gallego en exportaciones, con el 49,4% de productos que salieron a países extranjeros en 2019, porque contamos con uno de los grupos textiles más importantes del mundo, dentro de un sector en el que somos punteros y que supuso un 50,6 % de las ventas que se realizaron en el exterior durante los primeros 6 meses de 2020”.

La regidora argumentó que “Galicia exporta más que importa y A Coruña genera la mitad de esas exportaciones. Nuestros principales destinos siguen siendo Francia y Portugal”, aunque “otros continentes se presentan como una gran oportunidad”. Y para explorarlas, ahí está Exporpymes.