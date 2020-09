Baltar da a elegir a Jácome: moción de censura o que dimita como alcalde

En el ojo del huracán vive permanentemente Gonzalo Jácome. El presidente de la Diputación de Ourense le da ahora dos opciones: o dimite o se le hace una moción de censura. De este modo, José Manuel Baltar (antaño aliado del aún alcalde ourensano) recalca que las únicas “dos posibilidades” de solventar la crisis de gobernabilidad pasan por su salida del mando. “O que renuncie el alcalde o que se provea su sustitución mediante un mecanismo democrático que es la moción de censura”, aseveró a la prensa tras asistir a la toma de posesión de los delegados de la Xunta.

Mientras tanto, coge fuerza el maremoto en la ciudad de As Burgas. Los concejales díscolos que pusieron la gestión de Democracia Ourensana en manos de la Fiscalía ya han solicitado que Jácome sea expulsado del partido. El objetivo es que sea declarado edil no adscrito. Para el aludido, esto ya es el “colmo del surrealismo” y un “hecho de desvarío”. Los críticos Miguel Caride, Manuel Álvarez, María del Mar Fernández Dibuja y María Teresa Rodríguez le han comunicado esta decisión por carta al aún regidor y presidente de DO. El documento también se ha enviado al secretario del ayuntamiento, con la exposición de tres razones: “La opaca gestión de las dotaciones económicas del ayuntamiento al grupo municipal, la exigencia de donaciones al personal eventual adscrito al grupo municipal, y la decisión unilateral de romper el pacto de gobierno con el PP y retirar las competencias a dos concejales sin acuerdo previo”.

A sabiendas de que Jácome parece no optar de momento por la dimisión, José Manuel Baltar pone la situación del ayuntamiento en manos de los propios concejales. Según el también responsable provincial del PP, “depende de él dimitir, y no parece que vaya a hacerlo... habrá que dejar pasar unos días y que los grupos municipales entablen las conversaciones necesarias”. Da carta blanca así a la moción de censura, en una corporación donde el regidor no dispone ni del respaldo suficiente para convocar a la Junta de Gobierno.

En esta semana, también tomará posesión el nuevo concejal Telmo Ucha. Concurrió a las elecciones municipales dentro de Democracia Ourensana, pero ha mostrado sus dudas sobre si acompañar al alcalde o sumarse a los críticos. Sea como sea, Baltar garantiza la gobernabilidad de la Diputación de Ourense. De hecho, el portavoz en esta institución es uno de los díscolos: Miguel Caride. Y éste le ha garantizado a Baltar que el pacto provincial se mantendrá pese a lo que está ocurriendo a nivel municipal.

Sobre las donaciones del ayuntamiento al grupo municipal de DO, los críticos indicen en su petición de dimisión al alcalde que “no nos consta que se estén destinando a fines relacionados con el funcionamiento , ni conocemos si existe una contabilidad específica con registro de caja comprensible de las entradas y salidas”. Recalcan que dichos recursos “son gestionados de forma exclusiva y excluyente por Jácome”.

Consideran los díscolos que se estarían vulnerando los principios de funcionamiento interno democrático y de financiación pública. Y acusan al alcalde de “exigir donaciones” a eventuales. En un comunicado, Jácome califica estas acusaciones como “desbarres”. Y asegura que sólo él y su concejal afín pueden tener representación en la Diputación.