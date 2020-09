Baltar, pionero en España, aprueba las cuentas para 2021 sin dificultad

La tormenta que vive Democracia Ourensana no afecta para nada a los populares en el gobierno de la Diputación de Ourense. De hecho, el pleno de la institución provincial aprobó ayer inicialmente los presupuestos para 2021, convirtiéndose en pionera en España, sin dificultad alguna al contar con el apoyo de representantes del PP y Ciudadanos y el voto decisivo del diputado de Democracia Ourensana, Miguel Caride, que lo hizo a favor, desmarcándose de la línea de su partido.

Caride ratifica de este modo su apoyo al documento presentado por el órgano provincial que preside José Manuel Baltar. Por su parte, el segundo diputado de DO y vicepresidente de la Diputación, Armando Ojea, se enfrenta a su destitución tras votar en contra de las mismas.

El documento, elaborado por el gobierno provincial del PP orensano contempla una previsión de ingresos y gastos de 79,7 millones euros. De esta cuantía, los gastos de personal (32,94 millones) y gastos corrientes (19.81), superan los 52 millones de euros.

En él, se incluyen partidas de 1,8 millones para un plan de fomento del empleo, así como de 1,2 para el programa social dirigido a los ayuntamientos y una partida destinada a reparación y mejora de las vías provinciales (1,3).

Por otro lado, los presupuestos incorporan otros dos millones para el plan de cooperación de los ayuntamientos de la provincia en forma de transferencia de capital y un plan de gastos corrientes para aquellos que acrediten insuficiencia financiera y presupuestaria, dentro del plan de cooperación para obras y servicios.

El presupuesto fue aprobado en medio de la crisis abierta en Democracia Ourensana, cuyos dos diputados (Miguel Caride y Armando Ojea) están en sectores enfrentados en el grupo municipal.

En plena guerra por hacerse con el mando en DO, Miguel Caride (que habló como portavoz) defendió su apoyo tras asegurar que es un documento “básico e imprescindible” para el correcto funcionamiento de los ayuntamientos, máxime, abundó, en estos tiempos que calificó de “difíciles” por la pandemia.

Pese a las críticas, el diputado crítico recordó que este paso tan sólo es “el primer trámite” para su futura aprobación y que, por tanto, está abierto “a (hipotéticas) negociaciones” con el resto de los grupos que puedan contribuir a “mejorar en la medida de lo posible” las cuentas.

Montse Lama (Ciudadanos) se posicionó a favor para que los ayuntamientos puedan disponer de fondos para afrontar la pandemia abogando por “priorizar gobiernos y no colores políticos”.

Los dos principales grupos de la oposición, PSOE y BNG, votaron en contra de este documento que consideran “continuista” además de advertir de que no promueve el “reparto equitativo” de los fondos a los ayuntamientos.

Así, Rafael Rodríguez Villarino (PSOE) cuestionó que “sólo el 1,75 %” del presupuesto sea destinado a inversiones frente al “gasto desmesurado” en personal o subvenciones nominativas que “Baltar concede a dedo”, dijo.

Por ello, emplazó a la institución a elaborar un “plan único permanente”, que permita un reparto “equitativo de los fondos públicos” y no un reparto “discrecional”.

Bernardo Varela (BNG) abogó por un plan único donde los ayuntamientos “puedan decidir” a qué dedican sus fondos y el tipo de inversiones más importantes.

El diputado nacionalista llamó a Caride a “la responsabilidad” para que “vote en conciencia” a fin de conseguir “ un cambio en las políticas de la institución y no favorecer a cuatro amigos”.

Caride fue el único diputado de DO que habló en este punto. El secretario provincial confirmó que éste sigue siendo portavoz de DO mientras Pérez Jácome no proceda a la “expulsión o baja”.