Banco de Alimentos, en la trinchera del hambre

El Banco de Alimentos de Vigo es un hervidero. No para. Y todo porque, especialmente desde el final del verano, sus voluntarios se enfrentan a un aumento creciente de la demanda de productos que les reclaman cada una de las 154 organizaciones no gubernamentales, ONG, a las que aprovisionan para responder a cada una de las personas a las que ayudan. “En los dos últimos meses las peticiones de ayuda han crecido un 30 por ciento”, relata el responsable del Banco de Alimentos, Pedro Pereira, al detallar que con decenas de familias sin ingresos porque no les han pagado los ERTE, porque “la economía sumergida ha desaparecido” o porque ven mermados los ingresos de sus negocios, “vemos como personas que jamás de habían pensado que tenían que recurrir a pedir ayudas de las ONG para conseguir alto tan básico como la comida, ahora, aunque les cuesta mucho hacerlo, no les queda otro remedio que hacerlo”.

En medio de los preparativos para la “Gran Recogida”, programada del 16 al 21 de noviembre, que este año cambia con aportaciones en las cajas de los supermercados o de las contribuciones por las vías abiertas a través de las redes sociales, Pedro Pereira, afirma que si en estos momentos la situación es mala, en 2021 será peor. “Ahora es cuando vamos a necesitar mucha ayuda”, argumenta. Insiste en que “no hay que esperar mucho” del próximo año ante la creciente pobreza que detectan desde su organización.

El responsable de la organización viguesa asegura que es predecible la “tragedia económica” que se avecina por las situaciones que ya observan desde su organización. “Nosotros estamos más cerca de la crisis que los partidos políticos y ya estamos viendo como aumenta el número de personas que nunca habían tenido problemas y que se han visto abocadas a pedir cuando ya no pueden aguantar mas”.

MERMAS El Banco de Alimentos de Vigo no pierde ni una miga que pueda conseguir. Pereira explica que en estos momentos con los más de 3.000 kilos de comida de las “mermas” que les aportan grandes firmas como El Corte Inglés, Mercadona y Carrefour, que son productos que saben que no van a vender por presentar pequeños defectos, alimentan a los comedores sociales de la ciudad olívica, cuyas cocineras los transforman en decenas de menús para el creciente número de personas que hace cola ante las distintas instituciones de la ciudad, como el comedor de la Esperanza o el del Rocío en el barrio de Coia.

Pedro Pereira destaca la contribución de 2.000 voluntarios, y una multitud de colectivos y de personas, como la recientes de los astilleros en la que participaron sus empleados y los de las auxiliares, o la de la campaña de las mascarillas con Iván Ferreiro, Ledicia Costas, Gony Zubizarreta o Gonzo, con la que se recaudaron más de 100.000 euros.

Con iniciativas como éstas, además de la aportación de los fondos Europeos, con los que gestionan cerca de un millón de alimentos, que precisamente esta semana se encuentran en pleno proceso de reparto de decenas de lotes elaborados a la medida de las peticiones de cada institución solidaria, solo en 2019 entregaron cerca de 2 millones de alimentos. La media diaria de comida entregada ascendió a 6.000 kilos. Destacan los 538.000 litros de leche, así como los 103.000 litros de aceite y los 216.000 de pasta y arroz.