Batalla laboral en Vigo al amenazar BorgWagner con una deslocalización

Los sindicatos que ostentan la mayoría en el comité de la planta de BorgWarner en Vigo, iniciarán el lunes movilizaciones para reclamar un nuevo convenio “digno” y “evitar la pérdida de puestos de trabajo” frente al “ultimátum” de esta compañía.

CIG, UGT, USO, CGT y Comisiones Obreras, a través de un comunicado, recuerdan que la negociación de un nuevo convenio colectivo –el anterior terminó su vigencia en 2019– se interrumpió entre julio y octubre debido a la presentación de un ERE que afectaba a más de 100 trabajadores.

Este asunto finalizó con un acuerdo en mediación que contemplaba decenas de salidas voluntarias y a partir de noviembre se retomó el diálogo para el convenio. Así, el pasado miércoles se constituyó una nueva mediación ante el Consello de Relacións Laborais de Galicia, marco en el que los sindicatos denuncian que la parte empresarial dio “un ultimátum” a la parte social y un plazo hasta el 11 de diciembre “basándose en la aceptación de numerosos recortes económicos”.

“De no llegar a un acuerdo en esa fecha, no se asignarán nuevos proyectos a la fábrica de Vigo, lo que a su vez llevaría al cierre de la planta”, aseveran, al tiempo que advierten contra el traslado de carga de trabajo hacia la planta de BorgWarner en Viana do Castelo (Portugal).

Esta situación contrasta, afirman las organizaciones, con el hecho de que la planta de Vigo es “muy rentable, con beneficios que crecieron aún más en el período del último acuerdo en vigor, desde 2016 hasta 2019, siendo una fábrica muy competitiva a nivel económico y técnico”.

Por todos estos motivos, los cinco sindicatos quieren mostrar su rechazo ante el “ultimátum” de la empresa con movilizaciones a partir de este lunes, aunque avisan que emprenderán “todas las medidas necesarias, tanto dentro de la negociación como fuera, para evitar la pérdida de puestos de trabajo y la consecución de un acuerdo digno”.