Batalla salarial en Alu Ibérica, donde sufren su propio ‘Juego de tronos’

Con pandemiedad y oscurantismo, el pasado 15 de abril se conocía que Parter Capital, comprador de las antiguas Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés, ya no eran los gestores de la rebautizada Alu Ibérica. Era el Grupo Industrial Riesgo. Una operación en entredicho por la que éstos últimos tomaban las riendas de las plantas de aluminio gallega y asturiana que, a estas alturas, no reconoce ni la multinacional estadounidense, que se niega a pagar a Parter las cuantías mensuales apalabradas, ni las propias plantillas, y que no se ve con buenos ojos, tampoco, por las administraciones.

Este Juego de tronos particular golpea a 328 empleados coruñeses y 286 en Avilés, pues desde el pasado viernes sus comité de empresa denunciaban impagos en las nóminas de buena parte de las plantillas.

Desde el herculino de solicitaba ayer una reunión de interpretación y vigilancia del convenio colectivo “por el impago de las nóminas y también para la puesta en marcha del transporte y el comedor social”. Fuentes de sector así lo detallaron, apuntando además que ayer por la mañana “se amplió la denuncia ante los diversos incumplimientos del acuerdo de venta en diversos organismos”, entre los que citan a los Ministerios de Industria y de Trabajo, así como la Dirección General de Trabajo, los jefes de la Inspección de Trabajo en Galicia y la Secretaria de Emprego de la Xunta, organismos a los que les han trasladado “el impago de nóminas”.

El próximo sábado a mediodía el comité de empresa ha citado a una protesta en plena Praza de María Pita, ante el concello coruñés, para demandar nuevamente por su futuro, que pasaría por una intervención pública para garantizar que no se descapitalizan las factorías.

Mientras, la nueva dirección de Alu Ibérica envió un nuevo comunicado en el que lamentaban “que el incumplimiento de pagos desde hace más de un mes por parte de Alcoa, según el acuerdo firmado con Parter Capital, haya causado retrasos e incertidumbre en la plantilla”. Esperaron, dicen, al último momento a que cumplieran los gestores anteriores. No fue así y Grupo Industrial Riesgo volvió a pagar “por segunda vez las nóminas de la totalidad de trabajadores”.

“Pese a todos los conflictos y presiones hacia nuestro proyecto, seguimos dando pasos al frente que prueban nuestro compromiso de permanencia a largo plazo: hemos cumplido con el pago de salarios”, aseguran estos responsables.

Aunque el presidente del comité de empresas de la planta de Avilés aseguró el pasado viernes que van a una con la planta coruñesa, ayer Riesgo destacaba que en la asturiana asisten “los últimos días a un aumento sustancial de su productividad, que está empezando a aportar resultados positivos”, algo que atribuyen a sus buenas prácticas y “al apoyo del comité”.

Desde los sindicatos, en cambio, ven en estas palabras una “estrategia barriobajera” para sembrar cizaña y dividirlos, cuando existe unidad. La nueva dirección, no reconocida por Alcoa, que por eso no abona a Parter las cuantías mensuales apalabradas, anima a los trabajadores de ambas plantas “a sumarse también a las comisiones industriales que darán inicio en los próximos días para las distintas actividades que se van a desarrollar en las fábricas”, cuyo fin es mejorar todos los procesos. “Es necesario e indispensable el apoyo de los comités y trabajadores para continuar adelante con este proyecto de futuro a largo plazo”, reiteran. Remar todos hacia la reconversión.

Reitera Grupo Industrial Riesgo que sus equipos técnicos siguen analizando la capacidad productiva de las plantas y a la caza de maquinaria en la que invertir. En A Coruña evalúan como críticos el deslacador y el filtrado de humos. También han fichado a expertos de renombre en el sector del aluminio para reforzar su gestión.

Según la nueva dirección de Alu Ibérica, en su ronda de contacto con las administraciones para dar a conocer su estrategia “el primer encuentro fue el pasado miércoles, 27 de mayo, con la Consellería de Economía de la Xunta”. Un encuentro que no fue con el conselleiro, pero que califican de “muy positivo”, pues las dos partes expusieron su visión del plan y acordaron una comunicación continua y transparente por el bien de esta actividad.