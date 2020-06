Beiras tacha al titular de la Xunta de colaboracionista por su relación con Casado

reaparición. El histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, que se encontraba apartado del foco mediático desde hace más de un año, participó en un acto en Lugo, en el que calificó al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, de “colaboracionista del fascismo más brutal”. Acompañó al candidato de Galicia en Común-Anova Mareas por la provincia, Miguel Anxo Fernán Vello, en un acto al que asistieron medio centenar de simpatizantes y miembros de la lista por Lugo. El veterano político consideró a Feijóo “colaboracionista” por su relación con el líder de su formación a nivel estatal, Pablo Casado, que “tiene un comportamiento sedicioso”, al igual que Vox. Existe, defendió, “un imperativo ético” de “echar a los usurpadores de las instituciones”.

Hay que echar a Feijóo del gobierno”, dijo y llamó a que Galicia no vuelva a dar una mayoría a los populares puesto que, si no, “acabarán con este país”. En 11 años, criticó, “no hicieron nada por Galicia” y en la actualidad hay “dos pandemias”: la del coronavirus y la del “fascismo”. Beiras afirmó que “las fuerzas de izquierda deberían unirse” para acabar con el “reinado del PP”. Si la gente no vota a la izquierda, agregó, “habrá peste para mucho tiempo”. e.p.