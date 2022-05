Beiras ve "verosímil" que se "desaloxe" ao PP no Parlamento en 2024, pero avisa que o importante é "que" se fai

O veterano dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras manifestou que ve "perfectamente verosímil" que nas próximas eleccións haxa un "desaloxo" do PP na Xunta, pero advertiu de que o importante é "que" se é capaz de facer. "Sempre manteño a visión de que non hai case nada absolutamente imposible; que sexa posible, depende de variables", manifestou Beiras nunha entrevista en RNE, recollida por Europa Press, na que expresou que lle parece "un horizonte perfectamente verosímil que nas próximas eleccións ao Parlamento se desaloxe a maioría (ao PP) e do Goberno" pero pregúntase "unha vez que iso ocorrese, que serían capaces de facer".

Beiras insiste en que a clave é "ser capaces de facer un punto e aparte", é dicir, é necesaria "unha ruptura do réxime". Así, compárao con "entrar nunha selva co machete". Destaca neste sentido que a "maioría das iniciativas" que saíron adiante ou suposto cambios no goberno de coalición son promovidas por Unidas Podemos, pero, sen sentir "decepción", si que ve que o que está a ocorrer é "o que temía que ocorrese". É dicir, tomáronse medidas co salario mínimo ou as pensións, pero o que se "logrou" por esta vía, os "grandes magnates, empezando polos grandes ladróns e saqueadores das eléctricas", multiplicaron " por tres a inflación". Durante a entrevista, Beiras lamenta que as candidaturas de confluencia desde a coalición de 2012 en AGE fracasou pola súa propia "culpa". "Non estivemos á altura", recoñeceu, tras lamentar, tamén, que o "BNG non aceptase" entón unha coalición que "primase" as demandas das clases traballadores fronte á cuestión Galicia-Estado.

YOLANDA DÍAZ, TRABALLO "EXCELENTE". "Sempre digo que nisto non hai culpables, hai responsables", sinalou, para a continuación sinalar que "a realidade" é que se perdeu o "voto de confianza" outorgado por 400.000 galegos en decembro de 2015, unha situación inédita na esquerda en Galicia. Neste sentido, tamén lamentou que "os aliados estatais non cumpriron os acordos do grupo confederal". Sobre o proceso de escoita que vai iniciar a vicepresidente primeira Yolanda Díaz, Beiras manifestou que "oxalá articule" unha alternativa. Dixo, con todo, que con el "non se portou ben", citando expresamente as "lealdades co proxecto", pero "iso é unha cousa" que non quita que, engadiu, "o que fixo como ministra de Traballo, dentro do que se podía facer, é excelente".

SOBRE FEIJÓO. Sobre a marcha de Feijóo, Beiras manifestou que "non vale a pena moito falar dese individuo" e reprochou que volveu a Galicia para "darlle a volta polo forro ás institucións" e para ser o "esquirol" do "espolio ao país, enerxético, financeiro, das caixas...". "E por tanto, non estou disposto a falar moito del, porque non o merece", agregou. Lembrou, iso si, que no último debate do estado da autonomía que mantiveron ambos lle dixo, "case literalmente" --rememorou--, que "como presidente só merecía (o seu) desprezo e como persoa, conmiseración". Beiras advertiu, así mesmo, que a Feijóo "fixéronlle un lavado de moderación, pero de moderado non ten nada". "Mátaas calando, unha mosca morta, unha abella morta pero que pica", sinalou respecto das coalicións PP-Vox. O histórico nacionalista tamén afeou a Feijóo que cando estaba na Consellería de Sanidade con Romay Beccaría "conchababa con Marcial Dorado". "Un tipo así como pode ser presidente da Xunta, tiña que estar inhabilitado", xulgou. EUROPA PRESS