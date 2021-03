Bloque y PSOE intentarán ya destensar la relación en Cortes

No pasa por su mejor momento el entendimiento en Madrid entre los socialistas y los nacionalistas gallegos que, a cambio de arrancar promesas de rebajas en los peajes de la Autopista del Atlántico, avances en el saneamiento de las rías, mejoras en la red ferroviaria interna o soluciones a la crisis industrial, entre otras muchas cuestiones, dieron el sí a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central en enero de 2020.

Así lo reconocen abiertamente ahora tanto en el PSOE como en el BNG, un año después de aquel acuerdo y tras las discrepancias insalvables ligadas a los diferentes criterios que ambas organizaciones tuvieron y tienen respecto al impacto de los presupuestos generales del Estado en Galicia. De hecho, hace escasos días, la semana pasada, volvió a evidenciarse, una vez más desde la tribuna de las Cortes, que la sintonía política no existe y que la confrontación va en aumento.

El parlamentario frentista Néstor Rego censuró abiertamente en la Cámara Baja el pasado martes a Pedro Sánchez por no cumplir el acuerdo de investidura y le reclamó una rectificación en sus políticas respecto a la comunidad gallega.

Es más, denunció que el inquilino de la Moncloa está utilizando la pandemia del coronavirus “como escusa para incumprir os compromisos adquiridos coa Galiza”.

“Aí seguen sen derrogar a reforma laboral, a lei mordaza, sen aplicar as rebaixas nas peaxes da AP-9, sen solucións á crise industrial da Galiza, co foco na industria electrointensiva, en Alcoa, AluIbérica ou Endesa, e sen resolver o problema dos emigrantes retornados”, espetó en su intervención.

Rego evidenció el descontento respecto al Gobierno central y apuntó que cada día que pasa sin “rectificar” su planteamiento el Gobierno central aumenta su “descrédito” en la comunidad autónoma. “Cada vez máis persoas pensan que non son vostedes de fiar, que o PSOE é un partido no que non se pode confiar”.

El diputado del BNG no oculta que la “tensión” fue creciendo progresivamente desde las posiciones iniciales de aquel día 3 de enero de 2020 en el que la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra; y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en viaje relámpago a Madrid, firmaron el acuerdo fraguado por el propio Rego con el PSOE, que tenía en la cocina de la negociación a los parlamentarios gallegos en Cortes Xoaquín Fernández Leiceaga y Guillermo Meijón.

Para la formación del puño y la rosa esa radiografía que dibuja Néstor Rego es, efectivamente, una realidad. “As cousas se deterioraron bastante”, apuntan desde el Partido Socialista. Pero la causa básica de este desencuentro, abundan, es que, a su juicio, el BNG “está un pouco perdido”. Reconocen que si bien los nacionalistas “acertaron” en su planteamiento reivindicativo respecto al traspaso y a la rebaja y eliminación de peajes en la AP-9 se equivocaron claramente “votando en contra dos presupostos xerais do Estado” que tanto alivio están llevando a los pensionistas, que vieron incrementar las cuantías de sus cobros mensuales, como a los trabajadores y empresas, que vía Ertes preservan sus economías y sus proyectos de cara al futuro.

El desencuentro actual en Madrid tiene, por tanto, lecturas antagónicas. El BNG se aferra a su defensa de los intereses de los gallegos para diferenciarse del Gobierno central. Pero tapona además así la vía para que los populares encabezados por Alberto Núñez Feijóo no le arrebaten su bandera reivindicativa de Galicia, que también aplica cuando los conservadores están instalados en la Moncloa.

Frente a ese papel de la organización que lidera Ana Pontón, los socialistas encabezados por Gonzalo Caballero reclaman para sí el papel de bálsamo con las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para que nadie quede atrás, protegiendo a todos los ciudadanos cuando la difícil situación sanitaria, económica y social así lo requiere.

Con el BNG en su papel, el PSOE, en el fondo, tampoco ve mucho peligro por el alejamiento de Rego de las políticas gubernamentales.

“O BNG en Madrid é bastante prescindible”, reconocen en la formación del puño y la rosa. Los aliados clave para mantener al Gobierno de Pedro Sánchez, apuntan, son Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco. Es más, “aínda sendo o que son EH-Bildu, que son como son, están sendo máis finos na relación co Goberno que o BNG”, abundan desde las filas socialistas.

En todo caso, representantes de ambas organizaciones apuestan por reconducir la situación de desencuentro actual y que las aguas puedan volver a su cauce inicial.

Los mecanismos ya están creados y se trata única y exclusivamente de activarlos y que el diálogo fructifique. El foro para recomponer las relaciones es la omisión de seguimiento del pacto de investidura. Los socialistas aguardan que Néstor Rego vuelva a la senda del nacionalismo amable, lejos de los postulados extremos de Junts per Catalunya, la fuerza del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Puede ser muy útil Esa comisión de seguimiento del pacto ya se reunió en alguna ocasión en el pasado, pero ahora desde el BNG quieren un nuevo encuentro. Néstor Rego ya comunicó “formalmente” a los socialistas que urge esa mesa bilateral de diálogo y espera que se celebre “non vindeiros días ou semanas”.

Aunque los integrantes de la comisión pueden variar, la pelota para volver a los cauces de una relación fluida entre ambas formaciones está ahora en manos del propio Néstor Rego, Rubén Cela y Goretti Sanmartín por parte del BNG, y Adriana Lastra y Rafael Simancas del lado del PSOE.

“Pode ser moi util”, reconocen tanto en las filas socialistas como frentistas, si bien saben, que las cosas en Madrid no son como en Galicia, y el entendimiento en la capital de España, aunque mejore, distará mucho del que mantienen ambas fuerzas en Galicia en los ayuntamientos y diputaciones, que funcionan en régimen de bipartitos y que gozan de muy buena salud.