BNG lleva de nuevo al Hórreo su propuesta de tarifa eléctrica gallega

Santiago. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, protagoniza un vídeo de su formación en el que avanza que el grupo parlamentario volverá a llevar a la Cámara la propuesta de la tarifa eléctrica gallega, una de las medidas para “abaratar la luz” que impulsó en los últimos años, pero que ha sido “sistemáticamente rechazada por el PP”.

Tras la subida histórica del precio de la luz en plena ola de frío, ha considerado que “urge retomar esta cuestión con el objetivo de que las empresas y las familias se beneficien de ser Galicia productora neta de electricidad y poner freno a un expolio energético”. Así lo sintetiza en un vídeo de 60 segundos emitido a través de Twitter por la portavoz nacional del BNG.

“Somos un país rico en electricidad, producimos mucho más de lo que consumimos, pero ni las familias ni las empresas tienen ningún beneficio. Al contrario, hay miles de empleos en riesgo por el coste energético y miles de familias que no encienden la calefacción, porque no pueden pagarla. ¿Cómo es posible esto? Se llama expolio energético”, enfatiza Pontón, quien señala que “Galicia tiene riqueza, pero son unas pocas empresas las que se forran, las mismas que, en plena ola de frío, subieron el precio de la luz”.

El BNG señala que “docenas” de ex altos cargos del PP y del PSOE trabajan para estas empresas con salarios “de escándalo”. “Son las puertas giratorias una corrupción de guante blanco”, ha concluido.

PIDE UN CENTRO DE I+D+I PARA AS PONTES. Además, el BNG presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno a crear en Galicia el centro para la competitividad y la I+D+i en el almacenamiento de energía, para el cual ve una ubicación buena en el Concello de As Pontes. Se trata de una medida que los nacionalistas, a través de Néstor Rego, ya habían intentado introducir en sus enmiendas a los presupuestos generales de 2021, pero que no salió adelante.

La formación nacionalista propone que este centro sea creado como una fundación del sector público estatal, adscrita al Instituto de Transición Justa, con aportaciones de distintos ministerios por ser un asunto que “afecta transversalmente a varios” departamentos. e.p.