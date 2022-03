BNG y PSdeG critican que se use el Parlamento gallego para dar mítines de Estado

Los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, afearon al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que este martes “usase” el Parlamento de Galicia para “su proyección” nacional como futuro líder del PP. “Esto no es el Senado”, le reprocharon Ana Pontón y Luis Álvarez, sucesivamente, en sus turnos de intervención correspondientes.

“Si esto fuese el Senado, el BNG no podría hablar porque no tiene representación”, le replicó Feijóo en su segundo turno de réplica, después de que nacionalistas y socialistas reprobasen el discurso que llevó Feijóo a la Cámara, que acogió este martes su comparecencia tras ser aceptada la petición urgente.

“Esta cámara es el Parlamento de Galicia, no es el Senado. Le digo esto porque después de tantos días de campaña interna del PP, igual se piensa que es un mitin y desde luego los gallegos no están para sus mítines”, le censuró Pontón.

Luis Álvarez le recriminó, por su parte, que aceptase la comparecencia para “poner deberes al Gobierno del Estado”, y tras mostrar su “alegría” de verde en la Cámara gallega, tras “varias semanas recorriendo España”. Asimismo, compartió con Pontón que tuvo que verificar que no presidía el hemiciclo Meritxell Batet. De hecho, subrayó que la comparecencia “no era fruto de la casualidad”, sino que, “por desgracia, (Feijóo) emplea el Parlamento de Galicia para su proyección” personal.

“Desde luego, los gallegos no se merecen esto, lamento que no sea capaz de estar a la altura de Galicia ni en el tiempo de descuento”, le reprochó Pontón.

“DEJAR GALICIA A LOS PIES DE LOS CABALLOS Y PEOR QUE HACE TRECE AÑOS”. “Está dejando a Galicia a los pies de los caballos, peor de lo que estaba hace trece años (momento en el que entró en el cargo como presidente)”, le recriminó la portavoz nacionalista, que hizo un repaso por los sucesos de los últimos días encadenados con los mítines de Feijóo por todo el territorio español: “11 de marzo, las fuertes subidas de carburantes lastran a familias y empresas, mientras usted arrancaba campaña en Valencia con ambiente espectacular en plenas fallas, agradeciendo a Murcia el recibimiento; 12 de marzo, Galicia está entre las comunidades que más suben los precios, y usted en un día radiante en Canarias; 14 de marzo, los armadores y las cofradían alertan y usted esperaba en Palma de Mallorca y Barcelona; 15 de marzo, la flota gallega llevará a cabo un amarre histórico y habrá desabastecimiento y usted en Zaragoza, Madrid y Toledo; dando además un titular: ‘Madrid ama la libertad y por eso quiero volver a Madrid’, menuda confesión”.

Y prosiguió: “16 de marzo, los ganaderos dicen que hay reservas para alimentar a los animales una semana, y usted anuncia una ‘visita’ a Galicia; 17 de marzo, la industria deja de recoger leche y faltan cereales y usted dando gracias en Cantabria; o 18 de marzo, empresas tiran productos y Feijóo avisa de que va para León, Andalucía, Ceuta y Melilla”.

De este modo, aseguró que mientras el todavía presidente de la Xunta “estaba centrado en ambiciones políticas y personales, en Galicia se tiraban toneladas de leche y ya antes de esta crisis la mitad de los gallegos no llegaban a final de mes”. Mientras que su comparecencia de este martes solo fue “un acto de propaganda, sin medidas reales sobre la mesa”. “Todos los Gobiernos tienen que actuar y cada uno tiene sus responsabilidades, pero no hay que ponerle deberes a los demás cuando los propios están sin hacer”, zanjó Pontón, que lamentó que el bono energético no llegase antes, durante el invierno, que las ayudas a los ganaderos solo consistan en entregarles lo que ya les corresponde y que ni una sola de esas propuestas se haya publicado aún en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

SÁNCHEZ COMPARECERÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 30 DE MARZO TRAS EL CONSEJO DE EUROPA. Por su parte, Luis Álvarez pidió a Feijóo que no se “tense” pidiendo la comparecencia de Sánchez, porque este lo hará el próximo miércoles 30 para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Europa y hablar de la política exterior. “No voy a cuestionar que algunas de las medidas propuestas en el Consello están bien, pero no tienen un impacto económico para la Xunta, y en ese sentido, el nivel de compromiso es bastante cuestionable”, indicó el portavoz socialista, que criticó que el presidente gallego se escude “de nuevo en que le faltan competencias”.