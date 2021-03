BNG y PSOE declaran al titular de Ence ‘persona non grata’ en Pontevedra

El Concello de Pontevedra declaró ‘persona non grata’ al presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, al que consideran responsable de “incitar” a la violencia contra miembros del gobierno municipal, contrarios a la permanencia de la fábrica.

En una sesión celebrada el lunes, los votos de BNG y PSOE supusieron que Colmenares sea la segunda persona que adquiere este simbólico reproche en Pontevedra, tras el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuyo gobierno renovó la concesión a la pastera... y fue censurado por ese mismo motivo. El PP y el edil no adscrito Goyo Revenga, expulsado de Ciudadanos, votaron en contra.

Mientras los promotores de la decisión señalan que se debía a que De Colmenares fomentó una Enceborroka, con protestas violentas de sus empleados, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, afeaba este desenlace. En declaraciones a los medios durante una visita a la ubicación del nuevo juzgado de lo social en Lugo, Rueda advertía a los grupos que conforman la mayoría de gobierno en Pontevedra que eso “es no entender el problema” de la pastera de Lourizán.

“El problema es que se puedan perder 5.000 puestos de trabajo no solo en Pontevedra y en su comarca, sino toda la actividad forestal que hay en Galicia que depende de Ence. Si creen que todo se soluciona declarando ‘persona non grata’ al responsable de la empresa con la que hay que negociar, esto es no entender el problema”, lamentó.

El vicepresidente gallego, que a su vez es presidente del PP de la provincia de Pontevedra, advertía de que “hay un peligro cierto” de que Ence abandone no solo la comarca sino “toda Galicia”. “Y lo que tenemos que hacer es evitar que esto sea así”, añadió.

Para eso, Rueda instó a “no aprobar” la Ley de Cambio Climático que se encuentra en tramitación en el Congreso con “la redacción que tiene actualmente” en su polémico artículo 18, que confirma la limitación a 75 años de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre. Además, la continuidad de la pastera en Lourizán también pasa, a juicio del vicepresidente de la Xunta, por “intentar hacer lo posible por que una empresa, que se quiere quedar en su zona y sigue queriendo crear riqueza en Galicia, no se la eche”.

Desde el Pleno

El nacionalista César Mosquera responsabilizó al presidente de Ence de “dirigir y permitir” el escrache violento sufrido por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y miembros de su gobierno, un episodio en el que “se pisaron todas las líneas rojas y todos los límites que se pueden cruzar”. Tras calificar estos hechos de Enceborroka, Mosquera aseguró que el PP se equivoca “profundamente” al vincular su futuro político a una empresa “de este calibre” y con un comportamiento “discutible”.

El socialista Tino Fernández, por su parte, lamentó que Ence haya decidido “recrudecer” su estrategia para “influir” en la opinión pública y, para ello, cuente con el apoyo de partidos políticos y sindicatos “que asumen las tesis de la empresa como dogmas de fe”.

Entiende que a la empresa “no le interesan los trabajadores ni la ciudad” sino tan solo sus beneficios y acusó a Comisiones Obreras de actuar como “mamporreros” y al PP de “connivencia” con una violencia que fue instigada desde la compañía.

Harto de que lo vinculasen con actos violentos y escraches que, según dijo, son “de todo punto inaceptables”, el portavoz del PP, Rafa Domínguez lamentó que se le acusase “sin pruebas” de fomentar estos incidentes y aseguró que dimitirá “si presentan alguna”.

Domínguez aseguró que “me da pena” que Pontevedra sea conocida por “insultar” en sus plenos, recordando que ya Mariano Rajoy fue nombrado como persona non grata “mientras hay asesinos, violadores y maltratadores que no lo son”.

Esta declaración sobre Colmenares, añadió, le resulta “poco apropiada” teniendo en cuenta que ante una posible mesa de negociación “él va a tener que estar sentado en ella”..