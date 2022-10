Bota a andar o ‘Reto 10.000’ de doazón de sangue nos sete campus do Sistema Universitario Galego

Santiago. A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) e as universidades da Coruña, Vigo e Santiago de Compostela, convidan a todos os membros da comunidade universitaria galega a participar de xeito activo no “Reto 10.000”, promovido desde a Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS). Este reto ten como obxectivo conseguir, ao longo do mes de outubro, un total de 10.000 doazóns de sangue entre todos os centros universitarios que se sumen á iniciativa. Para contribuír ao éxito desta campaña especial, na que toman parte activa as tres universidades galegas, as unidades móbiles da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue desprázanse durante todo o mes de outubro ata os sete campus universitarios. O emprazamento do día de onte foron a Facultade de Enfermaría e Podoloxía (Ferrol), a E.T.S Arquitectura (A Coruña), a Facultade de Enfermaría (Santiago) e a Facultade de Belas Artes (Pontevedra), mentres que hoxe aquelas persoas interesadas en doar sangue poderán facelo dende o Campus Norte da USC, na Facultade de Filoloxía (Santiago). A primeira fase da campaña universitaria continuará durante o mes de novembro. ADOS lembra a importancia que ten o desenvolvemento das campañas de doazón no ámbito

educativo, tanto en centros de educación non universitaria como universitaria, xa que, para moitos estudantes é o primeiro contacto que teñen co solidario xesto da doazón de sangue. Asemade, lembran que pode doar sangue calquera persoa maior de idade, que pese máis de 50 quilos e que non padeza nin teña padecido enfermidades transmisibles polo sangue. A doazón de sangue é un acto sinxelo que permite a moitas persoas solucionar o seu problema de saúde e mesmo salvar vidas. Ademais, ssinalan dende o Servizo Galego de Saúde que sempre están presentes as máis rigorosas medidas de seguridade. E.N.