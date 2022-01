Brindis en Hijos de Rivera por ser un ‘Top Employer’

Certificación. Corporación Hijos de Rivera ha sido certificada como Top Employer España por situarse entre las organizaciones más destacadas en sus prácticas de gestión de personas.

El programa de Top Employers Institute certifica a las organizaciones líderes en las prácticas de personas basándose en su participación y en los resultados de la HR Best Practices Survey. Se miden los aspectos de los Recursos Humanos, divididos en 20 temas diferentes, tales como digitalización, entorno de trabajo, liderazgo, adquisición de talento, aprendizaje, bienestar, sostenibilidad y diversidad e inclusión.

“Las compañías Top Employers se enfrentan a los desafíos que plantea un mundo del trabajo en continuo cambio con la implementación de prácticas de personas excelentes con las que impactan positivamente en la vida de sus colaboradores”, destaca Massimo Begelle, Regional Manager de Top Employers Institute.

Esta certificación avala una vez más las buenas prácticas en la gestión de personas de Hijos de Rivera, que ya respaldaron otras instituciones de prestigio como Best Place to Work. En 2021, la compañía gallega se situó en la 11ª posición en la categoría de Más de 500 empleados en 19ª edición del Ranking Best Workplaces España 2021 y, además, entró por primera vez en la lista de los Mejores Lugares para Trabajar de Europa. J.C.