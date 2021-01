Buraca das Choias, fantástica gruta en la sierra de O Courel

La sierra de O Courel, entre los múltiples recursos naturales que atesora, cuenta con una excepcional nómina de cuevas que son un sigular Grial para los amantes de la espeleología en Galicia. Cova de Aradelas, de Tralacosta, Ceza, Chao de Mazairos y Buraca das Choias son las más destacadas en las entrañas de esta montaña lucense. La última de esa lista, situada en la aldea de Visuña, es una formación caliza fantástica, que se puede etiquetar como la joya de la corona para los osados espeleólogos galaicos.

Su atractivo no es nada nuevo. Lleva más de medio siglo atrayendo a curiosos. Sin embargo, la gran mayoría no sobrepasa los primeros metros, donde el acceso es más sencillo, con una bóveda de más de 10 metros de altura y una longitud de unos 290 metros. Es el atrario de una misteriosa y profunda catedral subrerránea natural que todavía guarda secretos por descubrir. Galerías asombrosas y oscuros tramos inundadas por el agua (sifones), conforman un intrincado laberinto al que todavía no se le ha puesto el cartel de fin.

ÚLTIMO AVANCE. En la particular odisea de los espeleólogos gallegos por llegar al punto final de la Buraca das Choias, el último avance para desentrañar la topografía de la cavidad se produjo en el pasado verano de 2019, de la mano de dos espeleobuceaores del Grupo de Exploración da Buraca (GEB). Rafael Jurado y Manuel de las Heras, en la incursión realizada por esas fechas, lograron llegar a un lugar nunca antes alcanzado, el sifón número diez, que consiguieron rebasarlo, completando la exploración del mismo.

Los sifones son tramos inundados por el agua y para atravesarlos es necesario el uso de equipos de buceo.

Jurado y de la Heras, sin ningún otro apoyo exterior, en dos inmersiones realizadas ese verano, el 26 de junio y el 11 de julio, lograron superar el citado sifón número diez y desembocar en una zona desconocida e inexplorada de la cavidad.

BIFURCACIONES. Sorpresa y asombro son los términos que mejor describen las senaciones de los dos buceadores al salir del mencionado sifón. Según explicaron en su día, se encontraron con varios ramales y galerías enormes, con mucho desarrollo ascendente y con espectaculares formaciones típicas del paisaje kárstico de estalactitas y estalacmitas de múltiples formas y colores.

Estos espeleólogos estiman que la parte cubierta de agua en la Buraca se ha terminado en su totalidad y ahora resta seguir la exploración de la cueva para llegar a su final, pero ya por terreno seco, salvo sorpresas.

PIONEROS. El club Geoceanic de Madrid, con la colaboración de Cetra (Vigo), Silex (Madrid), Club Gran Diedro (Madrid), Geoda (Madrid), G.E.Lugo (Lugo) y G.E.S. Ártabros (A Coruña), fueron los pioneros en 2017 en la tarea de topografiar de forma metódica y rigurosa esta formidable gruta, con un especial interés por la exploración de los ríos subterráneos en los afloramientos kársticos.

El trabajo en equipo de esos grupos logró, paso a paso, ir avanzando por las tripas de la Buraca das Choias, llegando a localizar una decena de sifones y galerías.

Varias de las últimas expediciones de exploración de estos espeleólogos quedaron registradas en vídeo, para documentar el trabajo llevado a cabo. A ellos le cabe el mérito de ser los primeros en superar el sifón número dos, el más complicado del plano conocido de la sima, cuyo acceso es un agujero de poco más de 50 centímetros de diámetro. Fue un trabajo solo apto para especialistas en este deporte.