Caballero acusa a Feijóo de estar al servicio de Pablo Casado

Santiago. El portavoz parlamentario del PSdeG, Gonzalo Caballero, criticó el acto del PP celebrado este viernes en A Coruña al considerar que deja “claro” que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está “al servicio del PP de Casado para confrontar desde la derecha con el Gobierno de España de forma irresponsable” en vez de “estar centrado en dar soluciones a los problemas de los gallegos y gallegas”.

Así se pronunció en una nota remitido a los medios, en la que el dirigente socialista lamentó que “cada vez que Feijóo se reúne con Pablo Casado muestra que son la misma derecha rancia y reaccionaria que no trae nada positivo para Galicia”.

“En vez de hacer tanto marketing y publicidad de Casado, Feijóo tiene que resolver los problemas de la sanidad pública gallega, ya que despidió a más de 500 profesionales sanitarios y tiene a la sanidad pública desbordada y saturada con listas de espera”.

“De esto no quieren hablar ni Feijóo ni Casado”, señaló Caballero, que lamentó que los dirigentes populares no abordasen los problemas reales de Galicia como, por ejemplo, el hecho de que se encuentre “a la cola” en políticas sociales con respecto a otras comunidades o “inmersa en una crisis industrial” para la que no hay respuesta por parte del Gobierno gallego que tiene las competencias.

En vez de esto, censuró, “Feijóo se pone la camiseta de las derechas para confrontar de la forma más imprudente con el Gobierno progresista de Pedro Sánchez”. E.P.