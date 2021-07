Caballero dá un "suspenso" á Xunta no medio ambiente e avoga por unha lei galega de cambio climático

SANTIAGO. O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, asegurou que a Xunta merece "un suspenso" en políticas ambientais e avogou por unha lei galega do cambio climático que sitúe a Galicia como "referencia" en compromiso ecoloxista. Nunha visita ás dunas de Currubedo, na Ribeira (A Coruña), Gonzalo Caballero asegurou que Galicia está "á cola de España" en políticas ambientais e considerado que "non se pode quedar atrasada" nesta materia. Así, censurou que dous dos seis parques naturais de Galicia non contan aínda cun plan de uso e xestión e que o de Currubedo tivo que "esperar 30 ano" para ter un documento destas características que debe ser "acordado cos axentes e coa cidadanía" para que se poida defender o medio natural "dunha forma integrada socialmente e apoiada polas comunidades locais". "Hai que defender os parques naturais, darlles mecanismos de protección do medio ambiente, da naturaliza e, ademais, afrontar retos como a protección da biodiversidade", indicou.

Neste sentido, criticou que "só tres das 75 especies en problemas de perigo de extinción teñen un plan de conservación". "Ningunha das 126 especies que en Galicia están en situación de vulnerabilidade ten un plan de conservación e protección feito pola Xunta", engadiu. Gonzalo Caballero, que subliñou o compromiso do PSdeG co medio ambiente, sostivo que Galicia corre o risco de ter un clima como o de Murcia ou o de Andalucía dentro dunhas décadas. "Por iso temos que afrontar tamén en Galicia os retos do cambio climático", subliñou para incidir tamén na necesidade de declarar a emerxencia climática.