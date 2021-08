Caballero deja entrever su intención de liderar el PSdeG y reclama lealtad y unidad

El PSdeG se prepara para renovarse en medio de una tensa batalla interna, de ruido de sables y de mensajes velados. Nadie duda de que Gonzalo Caballero aspirará a la reelección, por más que se empeñe en prolongar el suspense y decir que hablará cuando toque. Tampoco hay muchas dudas de que las federaciones de A Coruña y Lugo configurarán alternativa, por más mutismo que haya en las versiones oficiales.

Caballero se mantiene en sus trece, que las cuestiones orgánicas del partido no preocupan en Galicia y que él solo está centrado en aquello que inquieta a los gallegos. Un mensaje ante los medios que contrasta con las prisas de la dirección socialista gallega para adelantar las primarias al 26 de septiembre, en un movimiento que Ferraz cortó de raíz.

El líder socialista no entró a valorar esta negativa, pero explicó que los procesos internos de la formación del puño y la rosa, en Galicia y en España se habían visto afectados por la pandemia, y que ahora se irían solapando en los próximos meses hasta inicios de 2022.

Así, manifestó que trabaja para conseguir “un PSdeG útil, galeguista, feminista, ecoloxista”, y aunque volvió a insistir en que anunciará su decisión “cando teña que facelo”, sí que lanzó varios mensajes que dejan a las claras su intención de seguir como secretario general del PSdeG.

Caballero aseguró que contaba con el respaldo de Ferraz, como el resto de secretarios de otras comunidades, y añadió que tenía “moi boa relación” con las altas esferas del partido. En este punto, recordó que “a dirección do PSdeG sempre foi leal e coordinada coa dirección federal”.

Afirmó que quiere un partido “forte” para conseguir gobernar en más municipios y lograr el cambio en Galicia. En este punto, aprovechó para sacar pecho al decir que “o PSdeG está moito mellor que hai catro anos”, y recordó que, con él como secretario general, se habían conseguido “os mellores resultados da historia en municipais e xerais”, consiguiendo ganar al PP por primera vez en unos comicios nacionales, y logrando la alcaldía en cinco de las siete grandes ciudades.

Y considera que no han tocado techo. Para seguir mejorando, reclamó que “todos” se pongan “a carón do partido para traballar no que pode beneficiar aos galegos” y pidió “lealdade, integración e traballo conxunto”.

Caballero declaró que no quería entrar en polémicas, pero sí que lanzó estos avisos, sin destinatario concreto, para “acertar no proxecto” y trabajar “con unidade e lealdade” y conseguir “máximos históricos en 2023”.

Tras reiterar que “a relación coa dirección é fluida”, proclamó que se siente con energías para los retos que vengan. “Teño ganas, ilusión e forzxa, e síntome respaldado pola miltancia”, comentó, antes de prometer que ofrecerá “integración e unidade”.

Lo que no hizo Caballero fue algo que le llevan pidiendo los críticos desde hace dos semanas. Un tirón público de orejas a José Antonio Quiroga por sus críticas a Besteiro y Formoso. “Non vou entrar en polémicas, estou centrado en Galicia”, respondió.

Pero añadió un par de apuntes, cargados de profundidas, al recordar que era el secretario general “de todos os socialistas”. Y trató de zanjarlo diciendo que “son dono das miñas palabras e dos meus silencios”. Caballero volvió a evitar censurar a su secretario de organización.