Caballero evita polémicas sobre Formoso e Besteiro: “son dono das miñas palabras e dos meus silencios”

SANTIAGO. EP. O secretario xeral do PsdeG, nunha entrevista en RNE Galicia, falou sobre a situación interna do partido socialista galego, formación que este ano celebra o seu congreso nacional para reelixir aos seus cargos. Sobre a posible presentación doutros candidatos, Caballero evitou confirmar se terá algún rival e insistiu en que a prioridade do partido debe ser establecer "políticas que saquen á xente adiante, fortalecendo os servizos públicos e cunha reactivación que xere emprego; esa é a prioridade e no que imos enfocar os procesos orgánicos do partido". "Galicia é a miña paixón. Queiro ser útil a un país que necesita reactivación para que ninguén quede atrás. Estamos na folla de ruta para construír o mellor PSdeG. Quero un PSOE galeguista, feminista, ecoloxista e de esquerdas, eses son o catro alicerces fundamentais", explicou o líder dos socialistas galegos.

Caballero afirmou que o partido goza "de boa saúde" e tamén se referiu á necesidade de "construír o mellor PsdeG" para esquivar a polémica que azoutou ao seu partido nos últimos días, cando o secretario de organización dos socialistas galegos, José Antonio Quiroga, apuntou nun artigo publicado no Progreso cara a "movementos" contra Gonzalo Caballero por parte do presidente da Deputación da Coruña, Valentín Formoso, e o ex líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro.

"Hai que entender que nos procesos de debate hai diferentes propostas, pero o importante é construír o mellor PSdeG, que é necesario para Galicia. Coñezo ben os procedementos internos, e hai opinións e posicións diferentes, razoables, sempre que sexa con respecto, liberdade e lealdade", apuntou.

A este respecto, Caballero recalcou que "ten boas relacións con todo o mundo no partido", pero sobre Formoso e Besteiro concretamente, deixou caer que "tería que contar moitas cousas", pero non ha ir máis aló. "Teño que ser útil a Galicia, polo que o meu deber é ser dono das miñas palabras e dos meus silencios. Os galegos esperan o mellor do PsdeG, e estaría a errar se entrase en polémicas ou declaracións que agora deben ter un papel reducido", reiterou o secretario socialista.

Por último, Gonzalo Caballero comentou a moción de censura proposta polo PP en Malpica (A Coruña), a cuxo alcalde, Walter Pardo Añón, trasladoulle o seu "apoio e respaldo" e reprochou que a moción exposta presente "certos mecanismos oscurantistas". "O Goberno socialista levou progreso a Malpica, que non merece este tipo de operacións con cambios de idea de edís que a historia terá que explicar".

CRITICA A POLÍTICA SANITARIA DA XUNTA

O secretario xeral do PsdeG, Gonzalo Caballero, criticou rotundamente as políticas sanitarias da Xunta de Galicia, sobre todo a xestión da pandemia de covid-19; un asunto sobre o que asegurou que "ou Feijóo rectifica todas as políticas sanitarias ou cesa ao conselleiro de sanidade, Julio García Comesaña".

Nunha entrevista en RNE Galicia, Caballero criticou a actitude do Executivo autonómico respecto da estratexia de vacinación estatal e lembrou que "foi o Goberno de Sánchez o que expuxo unha estratexia que permitiu que o 70% dos galegos estea inmunizado".

"Mentres os socialistas traballaron á beira da Unión Europea pola saúde pública, o PP dicía que eran 'anuncios grandilocuentes' e que non habería vacúas até o segundo semestre do ano, e xa está o 70% inmunizado", remarcou o líder socialista, que falou da "cara dura" do Goberno autonómico.

O secretario xeral dos socialistas tamén comentou a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que invalidou a obrigatoriedade de presentar o certificado covid para acceder aos interiores dos locais de hostalaría e que Caballero tachou de "demoledora".

"Foi chapuza após chapuza. Fóronse de vacacións sen presentar a autorización necesaria. E no medio dese caos, Galicia atópase nunha situación de emerxencia, con listas de espera de até 26 días para o médico de cabeceira, non se cobren pediatras, etc", criticou Caballero, que instou á Xunta a "fortalecer a saúde pública".

"ESTRATEXIA POPULISTA E DEMAGOGA"

Neste sentido, o secretario xeral dos socialistas tamén afeou a actitude do BNG, que "pretendía afrontar a situación á beira das vacinas cubanas, chinesas e rusas". Da formación nacionalista, ademais, criticou a súa iniciativa da 'tarifa eléctrica galega', que cualificou de "populista" e "demagoga".

"O BNG pon o adxectivo galego como única solución para todo, e a política é moito máis complexa que iso. O Bloque só é útil cando colabora co PSOE, e é inútil cando se aliña co independentismo", asegurou o líder socialista, que lamentou derívaa da formación nacionalista, "que abraza a vía Junqueras".