Caballero: “La Xunta tiene más de 1.200 millones de euros extra en la nevera”

críticas. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, criticó este lunes la “inacción” de la Xunta para la reactivación económica y consideró que “si no es capaz” de gestionar los “1.200 millones” extraordinarios recibidos debe “ponerlos en manos de los actores económicos, de las personas de otras administraciones”. “Cada día que pasa sin poner ese dinero en funcionamiento, en movilización, en manos de las personas, es una semana que perdemos para la reactivación”, indicó en una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega. Aseguró percibir que el Ejecutivo autonómico “carece de acción frente a la crisis económica, carece de compromiso y de medidas para la reactivación”. “La comisión de reactivación sigue en un letargo continuo y la Xunta no toma en todo lo que va de este año ninguna medida importantes para potenciar los sectores productivos”. Frente a esta reclamó a Feijóo que “inmediatamente ponga todos los resortes gallegos a actuar para proteger a la gente frente a la crisis”. “En definitiva, que no tengamos el dinero metido en la nevera, sino que los pongamos en la actividad de la economía”. También avanzó que esta semana viajará a Madrid para reunirse con la vicepresidenta Nadia Calviño. e.p.