Caballero mete presión a Formoso y en el PSdeG no comprenden su terquedad

··· El catorce congreso del PSdeG reunirá en Santiago a más de un millar de personas los días 7 y 8 de diciembre. A los más de quinientos delegados hay que añadir los miembros de los órganos de dirección (executiva y comité nacional), los cargos institucionales y los invitados. El secretario general, Valentín González Formoso, tomará la palabra, tras su proclamación, en la ceremonia de apertura y, después, de clausura del congreso. En el cónclave de atirá y enmendará la ponencia marco en cinco comisiones. También el primer día, a las once de la mañana, está previsto que se defienda el informe de gestión de la executiva saliente, cuya responsabilidad suele recaer en el secretario de organización, aunque todavía no está cerrado quién lo hará. El último día se votará a los representantes de la executiva, comité federal, comité nacional y comité de ética. El congreso se clausurará a las doce de la mañana del propio miércoles, un acto al que está invitado, pero no confirmado, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.