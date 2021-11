Caballero no estará en la comisión parlamentaria sobre la financiación

O hórreo. Los portavoces parlamentarios del Partido Popular de Galicia y del Bloque Nacionalista Galego formarán parte de la comisión parlamentaria que abordará la propuesta de Galicia para la reforma del sistema de financiación, un órgano en el que no estará Gonzalo Caballero.

En concreto, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, los siete miembros del PPdeG que conforman este órgano son su portavoz parlamentario Pedro Puy, así como los diputados Paula Prado, Sandra Vázquez, Carmen Pomar, Guadalupe Murillo, Cristina Sanz y Alberto Pazos.

El BNG, por su parte, contará con tres miembros: la portavoz parlamentaria y líder de la formación, Ana Pontón, y los diputados Noa Presas y Iago Tabarés. Además, representarán al Partido Socialista de Galicia los diputados Juan Carlos Francisco Rivera y Begoña Rodríguez Rumbo, de forma que no estará su portavoz parlamentario y secretario xeral saliente, Gonzalo Caballero. A principios de este mes, los tres grupos del Parlamento gallego –PPdeG, BNG y PSdeG– llegaron a un acuerdo en el pleno, a raíz de una proposición no de ley impulsada por el Bloque, para crear una crear una comisión no permanente de estudio que abordase la propuesta de Galicia ante la reforma del sistema de financiación autonómica. e.p.