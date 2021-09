Caballero pide a Feijóo una reunión sobre los fondos Next Generation

Santiago. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, cree que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no se ha implicado hasta el momento lo suficiente a la hora de fijar las prioridades de los fondos Next Generation que llegarán a Galicia de la UE. Y considera, además, que debería sentarse con los líderes de la oposición para acordar una estrategia de reactivación social y económica. Con ese objetivo le ha enviado ya una carta.

“Que no siga en la política del márquetin y del botafumeiro, que se ponga a trabajar”, dijo este lunes Caballero, que aseguró que “es hora de que Núñez Feijóo deje de perder el tiempo, de que reconozca que lo hecho hasta ahora no vale para nada y de que se siente con los líderes de los partidos políticos en Galicia y con los agentes sociales para acordar un mapa de prioridades de proyectos fundamentales que opten a los Next Generation para así relanzar la economía y modernizar el tejido productivo”.

El líder de los socialistas gallegos acusó al Gobierno de la Xunta de actuar “desnortado y despistado” a la hora de conseguir fondos europeos”, y advirtió de que “Galicia no se puede permitir perder la oportunidad de aprovechar unos fondos que son una opción y una posibilidad para la modernización y la generación de un futuro mejor”.

Recordó, en este sentido, que, en su reunión de la pasada semana, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, pidió a Feijóo que indique cuáles son los proyectos prioritarios.

Galicia, a su juicio, necesita una estrategia “acordada” para la reactivación social y económica “después del fracaso de la comisión de reactivación” debido al “rodillo” del PP. “Fue un fiasco porque el PP mantuvo el rodillo y le tenemos que decir a Feijóo que no haga del rodillo la justificación de su mala gestión y que trabaje para remar en clave de país”, afirmó.

Tras sostener que en los últimos meses el Ejecutivo gallego lanzó proyectos que “carecen de un trabajo sólido” y “bien hecho” sobre el que impulsar la reactivación, hizo hincapié sobre la necesidad de modernizar la economía y de hacer frente al doble reto de la transición digital y ecológica para generar empleo, que es “la principal asignatura pendiente”.

ninguna palabra de apoyo. Preguntado al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, criticó las decisiones del Gobierno sobre los fondos europeos. Así, sostuvo que, mientras en otros países hubo grandes proyectos de consenso sobre esos fondos, en España el Gobierno, apoyado por Vox, aprobó que se trata de una decisión “exclusivamente gubernamental”.

“Creo que es una pena que España no se decidiese por un sistema que aprovechase esos fondos para dar una solución consensuada al menos a los mecanismos de distribución”, afirmó Puy, que aseguró que, “dentro de la incertidumbre”, la Xunta “hizo un gran esfuerzo por presentar distintos proyectos”, tanto de carácter público como para auspiciar que empresas del sector privado también presentasen candidaturas.

Con todo, criticó que el PSdeG no tenga “ninguna palabra de apoyo” y siga con su “versión crítica” de una Xunta que “está intentando conseguir que Galicia tenga un trato mejor”. Redac./e.P.