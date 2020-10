Caballero pide que se profesionalice o traballo das entidades sociais

REUNIÓN. O PSdeG reclama que se profesionalice o traballo das entidades do eido social, a través dunha lei galega do terceiro sector. O secretario xeral dos socialistas galegos reuníase este venres cos responsables de EAPN-Galicia (Rede Galega contra a Pobreza). Xunto á voceira de Política Social do Grupo Socialista no Parlamento, Marta Ortega, Gonzalo Caballero respaldou a estas entidades e reclamou a regulación do seu traballo.

Segundo Marta Ortega, “hai que dar obxectividade aos recursos que se lles asignan, esta ten que ser a lexislatura na que se aprobe a lei do terceiro sector”. Asegurou que estas asociacións padecen “trabas a causa da ausencia dunha regulación normativa autonómica, e na tarefa da reconstrución social é fundamental o recoñecemento ao seu traballo”.

A deputada socialista é partidaria de institucionalizar eses traballos, pois estes colectivos “son os que mellor coñecen a casuística dos sectores máis vulnerables”. Segundo o vicepresidente de EAPN-Galicia, Daniel Bóveda, “o terceiro sector é unha pata esencial para a reconstrución do benestar social a consecuencia da crise da covid, apelamos ao consenso político para aprobar a lei, dialogaremos con todos os grupos parlamentarios e coa Xunta”. ecg