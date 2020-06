Caballero promete un plan contra a emigración xuvenil

O secretario xeral do PSdeG e candidato á Presidencia da Xunta, Gonzalo Caballero, prometeu onte un “plan de garantía xuvenil” para “priorizar o emprego” e que a mocidade “poida vivir, traballar e ter as posibilidades de formación e desenvolvemento persoal” sen ter que marchar de Galicia.

Unha promesa que foi realizada tras a presentación da candidatura do PSdeG por A Coruña para os comicios do 12-X encabezada por Pablo Arangüena, alí Caballero lamentou que “miles de galegos abandonaron Galicia por problemas de emprego” durante os últimos anos. E é que é certo que “o nivel de desemprego na mocidade está por enriba do 28%”, explicou o líder dos socialistas galegos para xustificar a necesidade dun programa que faga fronte á sangría.

O seu plan de garantía xuvenil, se chega á presidencia da Xunta, será “transversal”, cun “plan de retorno xuvenil” e un programa de “captación de talento no exterior”, pero tamén con medidas de vivenda, de formación e de igualdade.

“Imos a priorizar a vivenda de alugueiro para a xente nova, defender a universidade pública e poñer a funcionar unha formación profesional dual”, expuxo Caballero, que se referiu especificamente a un “plan de fomento do emprego” cunha liña orientada directamente á creación de emprego para a mocidade.

Nesta liña, o secretario xeral en Galicia da formación do puño e a rosa condeou que “en once anos de Goberno do PPdeG, Galicia perdeu 70.000 postos de traballo en poboación ocupada”. “Non queremos que un solo mozo galego, volva a ter que deixar o noso país por unha cuestión de emprego, de formación ou de posibilidades de futuro”, sentenciou.

DEMANDA QUE A XUNTA ACTÚE NA INDUSTRIA. O candidato socialista pediu –tamén no día de onte– ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que deixe de comportarse como un “mero observador” en política industrial, como no caso de Alu Ibérica en A Coruña –antiga Alcoa– e a eólica mariña en Ferrol.

Unha situación, a da empresa alumínica herculina, que é “unha prioridade” para o PSdeG. “Así llo plantexamos ao Goberno de España e así lle reclamamos á Xunta que ten competencias en política industrial, que deixe de ser un mero observador”, explicou Gonzalo Caballero Míguez, que a este respecto dixo que os traballadores de Alu Ibérica “están mantendo unha liña de contacto co Ministerio de forma continua” e instou a “poñer límite a cuestións opacas”, que están fóra da legalidade, por parte das empresas.

O secretario xeral do PSdeG-PSOE acusou, ademais, a Feijóo de ir este xoves a Ferrol a “sacarse a foto” en Navantia Fene, onde se asina un contrato sobre enerxía eólica mariña, xa que, dixo, “non tomou nin unha medida de apoio” ás renovables nos once anos que leva no Goberno da Xunta. “Hai que traballar na política industrial, non simplemente poñerse diante das fotos a unha semana dos comicios”, ironizou Caballero.

“FEIJÓO MINTE SOBRE A LEI DE COSTAS”. O vicesecretario xeral do PSdeG e cabeza de lista pola provincia de A Coruña, Pablo Arangüena denunciou onte en Muros a “campaña de difamación e mentiras” articulada polo PPdeG e o Goberno galego en relación á normativa de costas, en resposta ás declaracións do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, qie acusou ao Executivo central de crear “inseguridade xurídica” co proxecto de lei sobre o cambio climático.

O responsable socialista manifestou que, lonxe da versión dos populares, “a única alusión á costa” do texto dese proxecto de lei refírese a que “as concesións teñen un prazo máximo de 75 anos, ademais de que nada impide a súa renovación unha vez esgotadas”. Criticando así, o que considerou “unha interpretación toriteceira da lei”.