Caballero ve un fracaso el revés a la Ribeira Sacra y demanda explicaciones

El PSdeG quiere explicaciones por parte de la Xunta de Galicia, tras el revés que supuso que el comité evaluador de la Unesco emitiese un informe negativo sobre su candidatura a Patrimonio de la Humanidad.

Su secretario general, Gonzalo Caballero, destacó que el enclave es “unha marabilla cultural e colectiva”, y llamó a “aprender” de los errores que se han cometido en lo que supone “un fracaso colectivo”.

Reclamó la comparecencia en el Parlamento del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, “para facer balance e explicar por que fracasou esa candidatura”, ya que el informe presentaba “debilidades” en la “cuestión da relixiosidade e as cuestións culturais”.

Caballero entiende que los responsables de la Xunta tienen que “dar explicacións ao país”, y así saber qué falló y por qué “esta candidatura se baseou nunha idea de relixiosidade e patrimonio cultural” que “non estaba en condicións de prosperar”.

En esta línea, instó a Rodríguez a que “recoñeza os erros, que asuma que non se fixeron ben as cousas e que se plantexaron expectativas máis alá do posible”, y lamentó que se haya priorizado “a propaganda” sobre “o traballo ben feito”.

De todos modos, el dirigente socialista aboga por aprender de los errores que se han cometido, “reconsiderar e fortalecer a tarefa que se está facendo dende o goberno autonómico coas demais candidaturas”. Caballero no quiere que se puedan repetir “farcasos” en las candidaturas de las Illas Cíes o Ferrol.

COMPROMISO. Aprovechando su visita a la Ribeira Sacra, incidió en su “riqueza” y reclamó al Ejecutivo autonómico que mantenga “un compromiso claro de investimento, apoio e respaldo ao interese cultural e turístico da Ribeira Sacra, máis alá de que non poida ser declarada inmediatamente Patrimonio da Humanidade”.

El líder del PSdeG puso el foco en que se debe potenciar esta zona para “impulsar o sur da provincia de Lugo”. Para poder conseguirlo, considera imprescindible que la Xunta de Galicia comprometa “un nivel de investimento importante” que permita que a la Ribeira Sacra “siga sendo foco de atracción, valor e potencialidade” para estas bisbarras e apoiando aos concellos da zona.