Caballero y Formoso pugnan por los votos en medio del enredo con el alcalde olívico

En medio de la polémica por la papeleta que podría escoger el alcalde de Vigo hoy en las primarias del PSdeG, tras el acuerdo anunciado el jueves por Gonzalo Caballero de una lista conjunta en la ciudad con los delegados para el congreso gallego del partido que se celebrará el 7 y 8 de diciembre, el propio regidor salió a precisar que en el proceso de consulta a la militancia que se dilucida este sábado él es “neutral”.

Su sobrino y candidato a la reelección destacó el jueves la capacidad de integración de su proyecto con ese pacto y este viernes se sucedieron filtraciones a los medios para apuntar en la dirección de que Abel Caballero optaría por respaldarlo, si bien a título “persoal” y precisando que “cada militante é libre de votar o que considere”en las primarias. No obstante, en una comparecencia ante los medios el regidor de la ciudad olívica insistió en que es “neutral”. “Eu non varío as miñas posicións. Dixen que ía ser neutral e o sigo sendo escrupulosamente”, zanjó a preguntas de la prensa.

Es más, recordó que a principios de la campaña ya había anunciado esa posición equidistante y que no iba a hacer “ningunha afirmación” al respecto. Y para que no quedasen dudas, no asistió a ninguno de los actos organizados en Vigo por los dos aspirantes a la secretaría xeral, que tampoco contaron con la asistencia de la presidenta de la Diputación provincial, Carmela Silva.

El actual secretario xeral, Gonzalo Caballero; y el secretario provincial coruñés, Valentín González Formoso, se disputan hoy el apoyo de los 10.074 militantes, según el último censo oficial facilitado por la organización este viernes.

En los actos de cierre de campaña Gonzalo Caballero y González Formoso apelaron al voto masivo de la militancia. El primero para afianzar “o mellor proxecto de esquerdas para gañar Galicia” y el segundo también para dar alas “á esperanza dun cambio socialista na Xunta”.

Espíritu de rebeldía y compromiso. Desde Vigo, el actual líder de los del puño y la rosa a nivel autonómico apeló antes de la votación a que, “co mesmo espíritu de rebeldía e compromiso co que a militancia socialista devolveu a Pedro Sánchez á secretaría xeral para facelo presidente do goberno” haya este sábado también una participación masiva para que el PSdeG “de esquerdas e galeguista” siga avanzando y “para ganar” en Galicia.

La participación, sostuvo el secretario xeral, “é a mellor garantía” para que el socialismo gallego “siga avanzando”. Así mismo, destacó la larga trayectoria de primarias del Partido Socialista y como estos procesos “enriquécennos e dannos máis credibilidade democrática”.

Escoger entre conformismo o ilusión. Por su parte, Formoso también hizo un llamamiento a acudir a las urnas para “escoller entre o conformismo ou a ilusión, entre a resignación e a esperanza dun cambio socialista na Xunta”. El candidato está convencido de que si este sábado “sumamos entre todos e todas seremos capaces de sumar cara o futuro goberno de Galicia”.

El actual secretario provincial de A Coruña y aspirante a encabezar la formación socialista fue presentado en su último acto de campaña celebrado en Santiago por el alcalde de la capital, Xosé Sánchez Bugallo. Una cita en la que dejó claro que el lugar de los socialistas gallegos no es ser tercera fuerza política sino una “alternativa real” al Gobierno de Feijóo y en la que también reiteró que contará “con todos y todas” para poner lo mejor del PSOE a disposición de la sociedad gallega, “recuperando a conexión que durante estes anos perdemos”.

Los colegios instalados en las agrupaciones locales se abrirán a las diez de la mañana y cerrarán a las ocho de la tarde, si bien en las pequeñas se podrá abrir solo cuatro horas, de mañana o de tarde. Los resultados del escrutinio se conocerán a lo largo de esta noche, aunque los organizadores no concretan una hora.