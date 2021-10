Caballero y Formoso tensan la cuerda de las primarias del PSdeG en el debate

Los aspirantes a la secretaría xeral del PSdeG redondearon anoche su campaña en el proceso de primarias que se celebra este sábado con el ya tradicional cara a cara moderado por la periodista Carmen Chao en el que durante una hora abordaron tanto el modelo de partido por el que apuestan, como sus planes para la recuperación económica y social y los proyectos para el presente y el futuro de Galicia.

Gonzalo Caballero destacó que en los cuatro años que estuvo al frente del partido, el PSdeG avanzó y tiene más capacidad para afrontar los diferentes procesos electorales que están en el horizonte. Además, advirtió que la formación tiene que dar al secretario general un tiempo para asentarse huyendo de convertirse en una “máquina trituradora de líderes”.

Valentín González Formoso sostuvo que en As Pontes no se resignó a que el concello fuera territorio del BNG y los socialistas lograron hacerse con la alcaldía y hoy tienen 12 de los 17 ediles. Además, agregó que frente a quienes le decían que la provincia de A Coruña era popular, hoy el PSdeG tiene la diputación y más alcaldías que el PP. “Nós non nos queremos resignar a que Galicia sexa territorio do PP. Galicia é de que a atenda e a entenda”, subrayó.

También polemizaron en torno a la unidad interna. Formoso destacó que las siete sensibilidades que había en la provincia coruñesa hoy forman parte de la dirección provincial, algo que, subrayó, no ocurre en la dirección encabezada por Caballero que no integró a la lista perdedora del congreso.

El secretario general rechazó esta interpretación y mantuvo que bajo su liderazgo, encargado de marcar la linea ideológica y estratégica, integró a los miembros de la candidatura de Xoaquín Fernández Leiceaga, que ahora es presidente del partido.

Uno y otro elogiaron el trabajo mutuo y que el partido no puede prescindir de ninguno.

El debate significó el punto álgido de la campaña en la que Caballero apostó por un tono más elevado en los ataques a su contrincante, Formoso, que optó por un perfil más institucional.

Caballero se autodefinió para la militancia como el candidato de la izquierda, con un proyecto feminista, galleguista y ecologista, mientras que Formoso defendió la opción socialdemócrata como la idónea para entrar en el electorado popular en los comicios gallegos de 2024 y remarcó que así logró el PSdeG más de cien alcaldías y el gobierno en tres diputaciones.

Es más, el actual secretario general atacó al presidente de la Diputación coruñesa como el mejor aliado del PP al tratar de escorar al partido del puño y la rosa hacia los postulados conservadores.

Sin embargo, el barón provincial emplazó a la militancia a escoger entre ser irrelevantes en el Parlamento de Galicia o colocar al PSdeG en el lugar que se merece con el objeto de ganar las gallegas.

Para fortalecer al partido con los temas que interesan al país, el también alcalde de As Pontes propuso la celebración de una conferencia política, ya que pese a que Caballero la había prometido tras las autonómicas para rearmar de contenidos a la formación finalmente fue aplazándola debido a la pandemia del coronavirus.

Para Caballero, las claves están en retomar la escuela de formación Ceferino Díaz dando protagonismo al feminismo, fortalecer la estructura comarcal y dar vida a las casas del pueblo.

Uno y otro se lanzaron dardos apelando ambos a la unidad interna y al papel de quienes tienen el carné socialista, pero si el portavoz parlamentario señaló que primero hay que conquistar a los afiliados para después cautivar al electorado, el titular de la corporación provincial coruñesa consideró que nadie debe cavar trincheras entre la militancia, sino que hay que tener amplitud de miras, que cuente con todos y construya un PSdeG en positivo.

A estas alturas, en la organización dan por hecho que ya apenas se moverán votos de cara al sábado, en las que están llamados a participar al 9.100 afiliados.