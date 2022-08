Cada año se detectan doscientos nuevos casos de cáncer oral

Una mancha blanca o roja persistente en la boca, una úlcera que duele o no en su interior, un abultamiento que puede estar o no ulcerado o presencia de ganglios duros en el cuello. Todos ellos son signos que las personas pueden padecer por múltiples causas y que, en no pocas ocasiones, pasan desapercibidos por parte de la población, que confía en que curen solos o con el uso de un colutorio.

Sin embargo, la presencia de alguno de estos signos puede significar algo mucho más grave: la presencia temprana de un cáncer oral, uno de los grandes desconocidos. “El cáncer oral es una enfermedad multifactorial con una importante base genética y, en este sentido, cualquier alteración en nuestro ADN, cualquier mutación espontánea o de carácter inducido puede desencadenar una serie de procesos moleculares que terminen dando lo que clínicamente se llama cáncer oral”, explica a EL CORREO Luis Seoane, estomatólogo reconocido esta semana por el Colegio de Odontólogos.

Tabaco, alcohol, contaminación, malas prácticas de carácter sexual... Todos ellos son factores de riesgo para el desarrollo de esta patología, pues “también tiene base ambiental, conductual e infecciosa, porque hay muchos factores, pero bien es cierto que al final todos ellos inciden de una u otra manera en nuestro ADN”, apunta el experto.

Y en la actualidad las causas de su desarrollo son bien conocidas. “Los factores de riesgo más importantes son el tabaco, el alcohol, algunos virus, como el del papiloma humano, estar en situación de inmunodepresión, y también, muy importante, el padecimiento de un grupo de enfermedades llamadas desórdenes potencialmente malignos o lesiones precursoras que facilitan que sobre ellas, posteriormente, aparezca un cáncer oral”, apunta.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. Precisamente porque el virus del papiloma humano puede ser uno de los desencadenantes de esta enfermedad, existe una importante estigmatización de la misma. “Los cánceres, en general, son estigmatizantes”, afirma el profesor Seoane, que añade que “en el caso del cáncer oral sabemos bien que hay una relación establecida, y que en el momento actual representa un peso creciente, de aproximadamente el 30 % de los cánceres que se localizan en la orofaringe”. Y, tal y como incide, el virus está vinculado “a prácticas tanto en homosexuales como en heterosexuales de sexo oral, lo que nosotros llamamos prácticas orogenitales u oroanales”.

Precisamente por ser un factor de riesgo conocido, desde hace años se vacuna a las niñas y adolescentes contra el virus del papiloma humano –que afecta aproximadamente al 10 % de la población–, pero el experto asegura que “ya hay países que vacunan también a hombres, no solo a mujeres” contra las variantes de más alto riesgo del virus: la 16 y la 18. “Esta vacunación, junto a las prácticas sexuales seguras, es la manera más eficaz de reducir la influencia de este virus en el desarrollo del cáncer oral”.

SUSTANCIAS TÓXICAS DE CONSUMO. Por otro lado, el tabaco y el alcohol son los otros dos factores de riesgo más importantes, los clásicos. “Aproximadamente entre el 70 y el 90 % de los cánceres orales se deben al impacto del tabaco o del tabaco y el alcohol, ya que juntos tienen un impacto multiplicador”, dice Seoane.

Y cada vez realizar campañas para que la población tome conciencia de lo peligroso que resulta el tabaco y el alcohol es más importante, porque la edad de consumo de ambas sustancias ha venido reduciéndose en el tiempo significativamente desde hace años, estando ahora en el entorno de los trece.

“La introducción del tabaco y del alcohol en los hábitos tóxicos de la gente joven está haciendo que aparezca una nueva modalidad de cáncer oral, en personas jóvenes, por debajo de los 40 años”, afirma el profesor, que añade que “hace décadas lo que veíamos era que se trataba de una enfermedad de la gente más mayor, de los años sesenta o setenta”.

EL 4 % DEL TOTAL. Sea la que fuere su causa desencadenante, lo cierto es que cada año el número de personas afectadas por este cáncer aumenta. En todo el estado español, la incidencia promedio es de cinco casos por cada cien mil habitantes al año, lo que en Galicia se traduciría, aproximadamente, en unos 200 casos nuevos al año, según las cifras proporcionadas por Seoane.

Así, a nivel mundial, ocupa entre el sexto y el séptimo lugar entre todos los cánceres de la economía. Y, aunque en nuestro país podría ocupar un puesto menor, sigue suponiendo el 4 % de todos los cánceres, un porcentaje no poco importante.

Además, respecto a su mortalidad, cabe destacar que “es alta”, pero “porque el diagnóstico se sigue haciendo en más de la mitad de los casos en estadíos ya muy avanzados de la enfermedad, lo que empeora la supervivencia”. Sin embargo, “cuando lo diagnosticamos en estadíos precoces, la supervivencia a los 5 años puede llegar a estar por encima del 80 %, cifras que son muy esperanzadoras”, concluye el profesor.