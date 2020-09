Cae un 80% la captura de almeja en la ría de Ferrol

A principios del mes de julio, la Consellería de Mar confirmaba una caída de la producción de la almeja babosa en la ría de Ferrol. Y atribuía la problemática a la acción del patógeno Perkinsus Olseni, que afectaba a la reproducción de este bivalvo en el banco de As Pías. Ante esta situación, la administración autonómica anunciaba su intención de decretar el cese de actividad en la ría. Y hablaba de posibles ayudas. Pero dos meses después, en la Cofradía de Barallobre (Fene)afirman que “só reciben axudas cinco dos 150 socios, e o resto continuamos traballando pero os bancos xa non valen”.

Ante esta situación, el colectivo vuelve a las movilizaciones aunque en tiempos de coronavirus. Operarios de Ferrol, Mugardos y sobre todo de Barallobre se concentraban este martes ante el edificio de la Xunta en la ciudad naval. Lamentan que las capturas de almeja babosa han caído un 80% en los últimos tiempos, sobre todo por la acción del patógeno “pero tamén por outros factores como recheos ou lodos”. Según el patrón mayor de Barallobre, Jorge López Pena, “estamos cansos das promesas da administración e queremos feitos, desde hai tempo dicimos que a ría está no seu termo final”.

En la última reunión celebrada entre los pósitos y el Instituto Social de la Marina, se obtuvo el siguiente dato: en el caso de decretarse un cese temporal de la actividad, el 95% de los profesionales no podrían obtener prestaciones. A ese obstáculo aluden los afectados: “A Consellería dicía que debíamos percibir prestacións, pero recordámoslle que non podemos ir ao cese de actividade”. La gran mayoría de los socios no pueden solicitar las ayudas, “porque non se cumpren parámetros como ter 12 meses seguidos cotizados, non ter baixas, tampouco entran os tripulantes”.

Como ya alertaban los mariscadores, “con cada mostraxe baixaban as capturas entre un 30 e un 40%”. Ponen el siguiente ejemplo: “Hai cinco anos tíñamos 100.000 unidades en stock, e agora 19.000”. Explica el patrón mayor que “segundo as asistencias técnicas é mellor non traballar onde está o parásito”. Y reclama que sean examinads todas las zonas de la ría de Ferrol, para comprobar si otras especies también padecen el Perkinson u otras patologías. Pero como indica Jorge López, “pedimos 14 mostras e nos acusan de saturar o laboratorio, nós queremos saber os poblemas que ten a ría para poder vivir do que nos gusta e dar moitos máis permex”.

Con este panorama, los socios de las cofradías (especialmente los de Barallobre) se muestran “cansos e por iso decidimos facer concentracións todos os días, ata lograr unha solución”. También reclaman “xuntarnos todos os operarios, porque a ría pechará a este paso en dous meses e non hai axudas”. Como argumenta el patrón mayor del pósito fenés, “se non temos producto e temos o parásito, isto pecha e na casa estaremos peor... moita xente xa non quere renovar o pérmex porque non leva unha situación digna á casa”. Y alerta que “cada vez traballamos menos os bancos, e así non temos unha solución”.

También en el mes de julio, la Xunta confirmaba un plan de inversiones de 800.000 euros en la ría de Ferrol, con 220.000 para un proyecto de áridos. Pero reclamaba al Gobierno que aclarase si un problema con los sendimentos agravaba la baja producción.

En el marisqueo a pie de la ría de Ferrol, el número de permisos actual es el más bajo del último lustro. A finales de 2019, era de 152. En 2015 se situaba en 162. El banco de As Pías es el principal de la zona, y en su día era el mayor productor de almeja babosa de Galicia. Pero ya en 2018, solamente el 40% se encontraba productivo (en parte, por restos del accidente del Discoverer Enterprise en 1998).