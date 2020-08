Caen as exportacións en Galicia no primeiro semestre, pero o superávit comercial medra un 68,2%

As exportacións da comunidade autónoma galega reducíronse un 17,7% no primeiro semestre do ano en relación co mesmo período de 2019. Con todo, o saldo comercial arroxa un superávit un 68,2% superior, até os 1.183,4 millóns de euros, segundo os datos publicados este venres polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

En concreto, de xaneiro a xuño, as exportacións galegas alcanzaron un valor de 8.650,5 millóns de euros, o que representa unha diminución do 17,7% interanual. As importacións tamén baixaron neste seis primeiros meses de 2020, neste caso un 23,8%, até os 7.467,1 millóns de euros.

De aí o saldo positivo (superávit) por 1.183,4 millóns de euros, que representa unha alza do 68,2% ao rexistrado no mesmo período do pasado exercicio.

No que respecta ao mes de xuño, as exportacións alcanzaron un valor un 19% superior ao do mesmo mes de 2019, até os 1.953,5 millóns de euros. As importacións, pola contra, retrocederon un 16,8% en taxa anual, até os 1.259,6 millóns de euros.

O saldo neste mes foi tamén positivo, cun superávit de 693,9 millóns de euros que supón unha taxa de variación anual do 447,5% (o que significa máis que multiplicar por catro o dato de xuño de 2019).

POR PROVINCIAS

Por provincias, no primeiro semestre de 2020, reduciuse o saldo comercial de todas as provincias salvo o de Pontevedra, que repuntou un 116,9%, até 107 millóns de euros.

Con todo, baixaron as exportacións do catro provincias, sobre todo as da Coruña (-27,1) e tamén as importacións anotáronse descensos en toda a comunidade.

En canto aos números de xuño, Pontevedra e A Coruña si subiron o valor das súas exportacións (+32,9% e +9,3%, respectivamente), mentres que as importacións incrementáronse un 8,7%.

INFORME DO IGE

O Instituto Galego de Estatística (IGE) publica tamén este venres o informe sobre comercio exterior da comunidade, que concreta que os produtos con maior influencia positiva nas exportacións de xuño foron os vehículos automóbiles e tractores, cun aumento anual do 70,8% e unha repercusión en 17,8 puntos.

A máis distancia seguíronlle as pezas de vestir non de punto (3,1 puntos) e as pezas de punto (2,4 puntos). Pola contra, a maior repercusión negativa foi a dos aparellos e material eléctrico (-1,8 puntos).

No que se refire ao primeiro semestre, as vendas ao exterior de pezas de vestir non de punto (-5,9 puntos), aparellos e material eléctrico (-2,4 puntos) e pezas de vestir de punto (-2,3 puntos) anotáronse a maior influencia negativa, mentres que a máis positiva correspóndese coas exportacións de conservas de carne ou peixe (+0,7 puntos).

Pola súa banda, os produtos que máis impacto negativo tiveron nas importacións en xuño foron os combustibles e aceites minerais (-10,2 puntos) e o efecto positivo foi o de residuos da industria alimentaria e artigos téxtiles-fogar (+2,9 puntos entre os dous).

No que vai de ano, os vehículos automóbiles e tractores supuxeron -9,8 puntos e a maior achega positiva foi a dos artigos téxtiles-fogar e as pezas de vestir (+0,5 puntos cada un).

Por zonas xeográficas, en xuño, as expedicións dirixidas á Unión Europea (79% do total) presentan unha taxa de variación interanual do 33,4%, con ascensos en case todos os países con peso significativo. Destacan Francia (+93,1%), Polonia (+83,5%), Bélxica (+54,5%) e Suecia (+129%) e só descenden Países Baixos (-42,0%).

No caso das importacións da UE, produciuse unha diminución do 16,8% debido a unha baixada xeneralizada das compras á maioría dos países máis representativos, en especial a Francia (-15,1%), Italia (-27,5%), Portugal (-8,0%) e Alemaña (-19,4%); aínda que os Países Baixos ascenden un 11,1%.

Con respecto ao resto de países, no referente a exportacións, sobresae o aumento das dirixidas a Reino Unido fronte á diminución que presenta un destino como Marrocos. Aumentan as importacións de China e diminúen as de México.

O peso de Galicia no conxunto de España, en xuño de 2020, ascende ao 8,6% no total de exportacións e ao 6% nas importacións, e presenta unhas taxas de variación interanual do 19% e do -16,8%, respectivamente.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, de acordo cos datos do ministerio, o déficit comercial alcanzou os 7.573 millóns de euros até o mes de xuño, o que supón un descenso do 48,5% respecto ao mesmo período do ano anterior.

Esta caída é consecuencia do descenso tanto das exportacións, que caen un 15,8% na primeira metade do ano polo impacto do Covid-19 na economía, até os 124.101 millóns; como das importacións, que con 131.675 millóns, redúcense un 18,8% no mesmo período.

Segundo indicou a secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, o retroceso dos fluxos comerciais no primeiro semestre do ano débese á incidencia da pandemia a nivel mundial.

Ao afectar esta situación en menor medida ás exportacións que ás importacións, redúcese o déficit comercial, "pondo de manifesto que as empresas españolas están en boas condicións para aproveitar a recuperación do comercio internacional a medida que vaia producíndose", destacou Méndez.

A taxa de cobertura (cociente entre exportacións e importacións) situouse a peche de xuño no 94,2%, por encima do 90,9% do primeiro semestre de 2019.

