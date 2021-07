Caída del absentismo laboral en Galicia pese a la pandemia

··· A menudo, erróneamente, se tiende a equiparar el absentismo laboral con faltas injustificadas al trabajo. Éstas son, efectivamente, una parte del absentismo, pero no la más importante. Se incluyen también las bajas por enfermedad común, los permisos por paternidad o, entre otras, las ausencias por conflictividad laboral. Un problema para su estudio es que las estadísticas oficiales no suelen proporcionar datos que lo midan de forma directa. En España, únicamente hay una encuesta oficial (la Encuesta Trimestral del Coste Laboral), que mide horas trabajadas y no trabajadas.