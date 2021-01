Calvos de Randín volve rexistrar a temperatura mínima de Galicia con -11,2 graos

O concello de Calvos de Randín, na provincia de Ourense, rexistrou este martes a temperatura mínima máis baixa de toda Galicia, con 11,2 graos baixo cero.

Este municipio é un dos concellos afectados pola intensa baixada das temperaturas dos últimos días, pola que a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta activou este martes a alerta laranxa no sur da provincia ourensá, onde se esperan mínimas por baixo dos 8 graos baixo cero.

Ademais de Calvos de Randín, segundo rexistraron as estacións meteorolóxicas de Meteogalicia, puntos como Verín-Vilela, con 9,1 graos baixo cero; Baltar, con 7,9 graos baixo cero e Xinzo de Limia, onde se alcanzaron os 6,6 graos baixo cero, foron os municipios galegos coas mínimas máis baixas da xornada.

Co fin de garantir a seguridade dos bens e as persoas, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, a través do 112 Galicia, informou da situación aos concellos afectados, aos servizos provinciais de Protección Civil e aos bombeiros, entre outros efectivos. De momento, en ningún destes concellos rexistráronse incidencias de gravidade.

Ademais desta situación no sur ourensán, a Xunta activou a alerta amarela por frío, con temperaturas de até 2 graos baixo cero, no suroeste da provincia da Coruña, na zona do Miño de Ourense e de Pontevedra, así como no interior pontevedrés.

De igual modo, no centro e o sur de Lugo e na zona da Mariña, os termómetros poderanse esborrallar a entre 2 e 4 graos baixo cero.

OURENSE. EUROPA PRESS