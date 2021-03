Camioneros del carbón bloquean los accesos a la térmica de As Pontes

Ferrol. Los camioneros encargados del transporte de carbón para la central térmica de Endesa en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) han vuelto a bloquear desde la media tarde del pasado jueves los dos accesos principales existentes a este complejo energético.

Así, han colocado su tráilers para impedir la entrada y salida a la central, una medida de protesta que han tomado, según ha traslado el presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, ‘Cholo’ Bouza, porque están “hartos y cansados de promesas incumplidas”.

“Lo único que pedimos es una transición justa para todos”, ha dicho, al estimar que ellos también son uno de los colectivos perjudicados por el cese de la actividad de la central pontesa.

“Nos ponemos delante de las puertas porque estamos cansados de esperar, de que nos desgasten, tras dos años, cansados de promesas y que no van a ningún lado”, ha manifestado, para estimar, además, que “queda poco tiempo para hacer cosas, porque si esto no se ataja, en junio se acaba”, en alusión a la intención de la empresa eléctrica de clausurar estas instalaciones en el verano.

Bouza ha detallado que “este bloqueo es indefinido, ya que los camiones entraron aquí con una fecha, pero la salida no tiene fecha”. “Y solo será cuando se sienten Endesa, Gobierno central, Xunta, Ayuntamiento de As Pontes y todos nosotros, ya que además no estamos solos, ya que contamos con el apoyo de la parte social, empresarial y comerciantes”, ha avisado.

“Esto no es solo una cosa de camioneros”, ha detallado el presidente del colectivo que agrupa a los transportistas que trabajaban para llevar desde el puerto de Ferrol el carbón que llegaba en barco a la central térmica. e. press