Camiones, furgonetas y maquinaria agrícola vuelven a las carreteras de Ferrol en otro día de protestas

Centenares de camiones, furgonetas y maquinaria agroforestal han regresado este miércoles a las carreteras de Ferrol en el décimo día de paro en el transporte, al que se han ido sumando en las últimas jornadas más colectivos y sectores en protesta por el precio de los combustibles y la energía. La lenta marcha ha provocado retenciones en la carretera de Castilla de Ferrol, donde la caravana ha transcurrido desde el polígono de Río do Pozo hacia las localidades de Narón, Neda, Fene y la ciudad naval. Tráilers, camiones de todo los tamaños y tipos, tractores, maquinaria de obra, furgonetas, taxistas, turismos con remolque y automóviles han marchado en una caravana que ha llegado a superar los cinco kilómetros de distancia.

El portavoz de los transportistas, colectivo que inició las movilizaciones y al que se han ido sumando otros muchos profesionales de distintos sectores, Antonio Otero, ha manifestado su satisfacción con el apoyo popular a la causa. "Estamos muy satisfechos con la respuesta de la gente, ya que a la movilización de hoy (miércoles) incluso se han sumados muchos ciudadanos, como taxistas, propietarios de pequeños comercios, repartidores y granjeros, y la verdad es que nos sentimos muy apoyados, cada vez somos más", ha detallado.

Otero ha destacado que el colectivo piensa seguir manifestándose, ya que "encima de la mesa no hay ninguna solución". "Ahora que hemos empezado, no vamos a parar y vamos a seguir hasta el final. No sabemos si va ser una semana más, si dos, si tres o un mes. Vamos a continuar hasta que tengamos fuerza", ha aseverado. Antonio Otero ha reclamado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "que pida perdón por sus declaraciones" y que "dimita y deje paso a otra persona, ya que no sabe llegar el barco a puerto. "Que se aparte y que deje sentarse a negociar con otra persona, porque esto no tiene ya vuelta atrás", ha sentenciado.

RECORRIDO. La protesta ha partido pasadas las 10,00 horas del polígono industrial de Río do Pozo, en Narón, en las proximidades de la plataforma logística de Lidl, para discurrir por la carretera de Castilla, en dirección a Xuvia. De allí han entrado en Neda y continuado en dirección a Fene para seguir hacia Ferrol atravesando el puente de As Pías. Tras esto, la marcha ha proseguido por el polígono de A Gándara, punto desde el que han regresado al polígono de Río do Pozo.