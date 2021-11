Campaña contra la violencia machista en el trabajo

silenciada. La Confederación Intersindical Galega (CIG) desarrollará, alrededor del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia contra las Mujeres, una campaña centrada en la violencia ejercida en el trabajo contra las mujeres bajo el lema É acoso, é violencia machista no traballo.

El 25-N, la Secretaría das Mulleres, que también hace un llamamiento a participar en las convocatorias de la Marcha Mundial, tiene previstas asambleas de delegadas para abordar estas cuestiones y convocará movilizaciones en ciudades y villas, todas a las 12.00 horas.

El objetivo es visibilizar “unha violencia silenciada, da que non se recollen datos nas estatísticas nin se fan campañas institucionais para a toma de conciencia social”. Nicolasa Castro Monteiro, secretaria de Mulleres de la CIG, señaló que en la macroencuesta elaborada en 2019 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género “non se aborda de forma específica a violencia no traballo” y sólo se indica que de entre las 9.568 mujeres mayores de 16 años, el 6,6 % sufrió violencia sexual en el trabajo, y que el 17,3 % identifica al agresor como una persona del entorno laboral.

Para valorar estos datos, Castro Monteiro incidió en la necesidad de tener en cuenta que “moitas mulleres non identifican co acoso condutas sexistas que poderiamos considerar leves –comentarios, piropos, chistes...– pois nestes casos as afectadas sobrepasarían o 50 %”. Aseguró que el principal problema es el reconocimiento de las situaciones de acoso, y la asunción de que “o acoso é un delito”.

A estos datos añadió los extraídos por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, que realizó una encuesta a 42.000 mujeres de 28 estados, de las que el 55 % fueron víctimas de acoso sexual por lo menos una vez desde los 15 años. Un estudio que revela que el 32 % de estos acosos sucedieron en el entorno laboral y que el 90 % de las personas acosadas en el trabajo son mujeres. Advirtió que las denuncias por acoso son mínimas, ya que el 72 % de las afectadas no pone en conocimiento de la empresa la situación que padecen. ECG