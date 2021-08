Campaña más floja de lo normal

La librería Palacios es uno de los referentes en Santiago de Compostela en cuanto a la compra de libros de texto. Abierta desde el año 1986, al frente continúa Nieves Millán, su propietaria, que este año no cree que vaya a necesitar contratar a nadie de refuerzo para la campaña de vuelta al cole. Con la persona que trabaja junto a ella todo el año se arreglará.

Ella compra libros para tenerlos en stock en su establecimiento, así que desde comienzos del mes de julio, todos los años empieza su particular inicio de curso. Así, puede hacer honor a su lema de que en su librería “el libro de texto nunca se acaba”, explica. Desde que los centros educativos dan la lista de manuales que sus alumnos deberán tener para el curso siguiente, Nieves empieza a llenar sus estantes y su almacén para que el que entre por su puerta sepa que hay existencias. Un año tras otro, y ya van 35...

Otros años, el ajetreo del inicio de curso, con familias reservando los libros de texto de sus hijos y otras entrando por la puerta sin reserva, convertían el mes de agosto, tradicionalmente con menos ventas en la mayoría de los sectores, en un no parar en Palacios. Y ese no era el momento álgido, porque en septiembre llegaba la época de más trabajo. A los libros de texto se une la compra de material escolar, que los tutores suelen demandar cuando los estudiantes ya comenzaron las clases. Por ello, Nieves contrataba una persona más de refuerzo.

Este año no se cambian los manuales tras seis años de uso Este curso, explica, es aún peor que los anteriores. El motivo está claro para ella. Cuando los manuales se usan seis años seguidos, toca cambio y este año era el turno de 4º y 6º de Primaria, junto a 1º y 3º de ESO. Sin embargo, esta modificación se paralizó este curso escolar, quizá a la espera del currículum definitivo que vendrá con el cambio de ley educativa.

Así las cosas, entre los libros que hay en los bancos solidarios de los colegios, de las Anpas y las familias, casi no se venden ejemplares nuevos. Solamente, explica, “los de 1º y 2º de Primaria, que como se escribe en ellos no se pueden reutilizar y son nuevos todos los años, y algunos de Infantil”.

El año pasado, en la campaña del curso académico 2020/21, pese a la COVID, fue mejor que este porque sí se cambiaron en los cursos de 3º y 5º de Primaria.

Hace años, las familias acudían a la librería Palacios a por todos los libros del curso de sus hijos, ahora, indica Millán, solo compran libros sueltos, los que no consiguen encontrar por otros métodos”. “Este año curso completo se está vendiendo como un 10 % de los que se vendía”, se lamenta., y añade que la tendencia es “comprar libros sueltos, los que les faltan para completar el curso después de que se los pasaran otras familias, las Anpas o los bancos de libros”.

entre 220 y 310 euros Cuando se compran todos los manuales de un curso, aunque difiere mucho del curso del alumno y “del centro en el que estudie, de la cantidad de libros que metan en la lista”, Millán calcula que para los niños de Primaria la media puede estar en “los 220 euros, unos cursos pueden llegar a 260 y otros se quedan en los 180”, explica. En el caso de Secundaria sube a los 300 como mínimo. En material escolar, unos colegios piden por valor de 20 euros y otros llegan a los 50 o 60.

Otra circunstancia que les afectó mucho también a las librerías es el programa de libro electrónico de la Xunta de Galicia, aunque la propietaria de la librería Palacios aprovecha para decir que no está en desacuerdo con él. “La informática está ahí, en el día a día”, y considera que debe entrar en los centros, pero no eliminar al papel.

El Edixgal comienza en los centros educativos de Galicia desde 5º de Primaria e implica que los estudiantes no utilizarán manuales físicos en clase, sino que la plataforma digital les aportará todo lo necesario para desarrollar el currículum de sus asignaturas. Todos esos cursos con libro electrónico non menos libros en papel a comprar en las librerías, por lo que lo notaron mucho.

“En otros países el papel no desaparece, se compaginan” Por ello, ella cree que el electrónico y el de papel no deberían de ser excluyentes en las clases. “En otros países el libro de papel no desaparece sino que se compagina con el electrónico, se usan las dos formas”, asegura, por lo que aboga porque “en Galicia piensen la forma de hacerlo también así, de que convivan las dos cosas, no una que elimine a la otra, que es lo que está pasando aquí”, remata.